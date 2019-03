"Los minoristas no hemos subido el margen de beneficio de la gasolina"

En España el precio de venta al público sigue siendo de los más bajos, pero el margen que se llevan nuestras petroleras es de los más altos. Nos superan bulgaria, Grecia o Dinamarca. Pero es llamativo que en países como Italia o Reino Unido, donde el gasoleo es más caro, el porcentaje que se llevan las petroleras es menor. Víctor García, secretario general de los gasolineros de Madrid no está muy de acuerdo con la máxima de que los precios de la gasolina cuando suben se repercuten inmediatamente en el consumidor y cuando bajan, tardan mucho en aplicarse. "Eso no es lo que dice la Comisión Nacional de la Competencia, pero nosotros, como vendedores minoristas que compramos un producto a las operadoras petrolíferas, solo sabemos el precio al que nos venden el producto cada día".



Sobre los márgenes comerciales de las estaciones de servicio, Víctor García asegura que rondan los "6 - 7 céntimos de euro por litro de margen bruto. De ahí tenemos que pagar salarios, gastos energéticos, mantenimiento, impuestos y demás". Casi todo lo que se paga por un litro de gasolina son impuestos. En torno al 53 por ciento y lo que cuesta solo es el 35 por ciento, por eso con la bajada del precio del crudo, esta solo se puede repercutir sobre ese 35%. "Los minoristas no hemos aumentado el margen debido a la crisis, ya que si no no vendemos un litro. La Comisión de la Competencia dice que las petroleras sí que han subido sus márgenes. Estamos pasando por una crisis muy importante".