La ministra Diana Morant descarta que los Reyes hayan aprovechado la ausencia de Pedro Sánchez para visitar a los afectados por la DANA

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general de los socialistas valencianos, ha hablado en Espejo Público de la subida del IRPF que ha aprobado la Comisión de Hacienda del Congreso para la rentas superiores a 300.000 euros. En esta aprobación se tumba también el impuesto a la banca.

Señala la ministra que se trata de un dictamen que aprobó en la comisión de Hacienda del Congreso y que estaba "claro y escrito". "El Gobierno peleará lo que cree que es justo, hemos propuesto una reforma que sea un ejemplo más de lo que está haciendo el Gobierno. Aún hay votaciones que se mantienen vivas en el pleno del jueves", añade.

La ministra ha analizado el nombramiento de Francisco José Gan Pampols, teniente general retirado del Ejército de Tierra, como vicepresidente del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social. Es tajante afirmando que todo el mundos abe que Mazón no puede continuar al frente y señala que no va a entrar a valorar los perfiles que propone el jefe del Consell para un nuevo Consell.

Destaca la "agonía" que sufren los valencianos. "Estamos en una situación de agonía e insostenible para el señor Mazón", determina. "Todo el mundo sabe que Mazón no puede continuar al frente. Mantiene que "no pueden estar Mazón ni Feijóo y no voy a entrar a valorar los perfiles que propone el jefe del Consell para un nuevo Consell". Destaca que fue "la confluencia PP- Vox la que hizo a Mazón president y ha conformado un Gobierno negacionista". "Eso nos ha llevado a que la primera vez que los negacionistas se han tenido que enfrentar a una emergencia lo han hecho de manera catastrófica". Pide que el PP destituya a Mazón y rompa definitivamente con Vox.

Apunta que desde el Gobierno tienen una labor de fiscalización y una de sus funciones es la de esclarecer y pedir documentación. Mazón ha dicho que comía en una comida de trabajo y piden las pruebas porque "es importante saber que hacía cada cual ese día". "Lo que no hacía Mazón ese día era su trabajo. Se habla mucho de esa tarde, de si estaba comiendo... a mediodía ya había dos ciudades, Utiel y Requena, con calles anegadas y gente ahogándose. ¿Cuántos pueblos tiene que estar ahogándose para que el señor Mazón se tome en serio una emergencia y se ponga al frente de una emergencia que cuesta vidas", apunta.

Los Reyes visitan hoy las localidades afectadas por la DANA Chiva, Utiel y Letur. Susanna Griso le ha preguntado a la ministra si cree que han aprovechado el viaje de Sánchez a Brasil en la cumbre del G20 para evitar su presencia como en la visita anterior. "Estoy segura de que no han aprovechado la ausencia de Sánchez, sino que quieren estar del lado de los vecinos cada día cuando están a su disposición".

Quiere recordar el despliegue de los militares en las zonas afectadas por la Dana. Pone de relieve que desde los primeros momentos la UME estuvo rescatando personas en los lugares afectados. Señala que por el momento se han realizado hasta 36.000 rescates y pone en valor que el dispositivos de emergencias que se activó para atender a los afectados.

