¿'Mili' también para las mujeres? "Se considera como una adquisición de mayor igualdad en la sociedad"

La mili para mujeres se ha convertido en una realidad en varias partes de Europa. Primero fueron Suecia y Noruega, y ahora es Dinamarca el tercer país de la Unión Europea en convertir en obligatorio el servicio militar para las mujeres. Hasta ahora el servicio era solo obligatorio para los hombres pero han decidido ampliarlo a las mujeres. El motivo es la amenaza real que se considera por parte de Rusia.

¿Cómo será?

La formación se alargará durante 11 meses. Ya son 13 países en el territorio europeo en los que la mili es obligatoria aunque cada uno tiene un sistema propio. En España se ha llegado a plantear pero de momento la propuesta no ha salido adelante.

Entrevista con Rebeca Salmones

Rebeca vive y trabaja en Dinamarca como profesora de español y cuenta para el programa Espejo Público cómo se está viviendo allí la reciente obligatoriedad del servicio militar para mujeres. La propuesta es que en menos de tres años, este servicio que hasta ahora era voluntario, pase a ser obligatorio. "En general la población joven está bastante contenta con el cambio" nos cuenta Rebeca Salmones. La propuesta ha sido recibida como una oportunidad para perseguir mayor igualdad en la sociedad.

En los últimos años había aumentado considerablemente el número de mujeres que se habían alistado en el servicio militar de forma voluntaria. Susanna Griso desvela cómo está aumentando el interés por el servicio militar en Dinamarca. Un 27% del total de las personas que hicieron servicio militar en Dinamarca fueron mujeres.

Reacción de la sociedad danesa

"No creo que haya mucho miedo en la sociedad a Rusia", Rebeca explica que en general cree que los daneses no están preocupados pero supone que el temor ruso tendrá algo que ver en la acogida favorable de esta decisión. La obligatoriedad para las mujeres no es lo único que ha cambiado en el servicio militar. A partir de ahora las cifras de incorporaciones serán mayores a las de ahora, de 7.500 nuevos reclutas al año. Además, aumenta la permanencia en las Fuerzas Armadas de 4, a 11 meses.