"Miguel es un embustero y no ha dicho todos los sitios donde puede estar mi hija"

La búsqueda de los restos de Marta del Castillo continúa un día más en la escombrera de Camas. Después del varapalo que ha supuesto para la familia que los huesos encontrados hace unos días no fueran los de su hija, Antonio del Castillo ha confirmado que los trabajos terminarán en un par de días. "Al menos la policía nos ha dicho que en el terreno marcado por Carcaño terminarán en un par de días".

El padre de Marta del Castillo ha confirmado que no van a dejar de buscar a su hija hasta que no aparezcan sus restos. "No podemos cerrar un capítulo así", al tiempo que ha reconocido que si no aparece nada destacable en este terreno, la policía tiene previsto iniciar la búsqueda un un lugar muy próximo y también marcado por Carcaño en su momento.

"Miguel es un embustero y cabe la posibilidad de que los restos de mi hija estén en otro lugar próximo. Miguel todavía no ha dicho todos los sitios donde puede estar mi hija". También ha desmentido que su mujer se haya reunido en el último año con Miguel Carcaño tal y como apuntaba una revista.