Miguel Ángel Morcuende: "Aunque pare el volcán hasta que los gases no desaparezcan mucha gente no podrá entrar en la zona"

Miguel Ángel Morcuende, director del plan de emergencias volcánicas de Canarias, reconoce que se siente aliviado: "No tenemos una imagen como teníamos hace 3 meses y tenemos que seguir esperando. El Comité científico lo ha dicho muy claramente, no podemos hablar de otra cosa ", señala. Pese a que el volcán lleva días parado y no se registra tremor los expertos piden calma para poder determinar la defunción del volcán que ha cambiado la orografía de La Palma.

Este Comité insta a esperar al día 25 del parón del volcán de Cumbre Vieja para certificar el final de la erupción. Pese a ello, son multitud de científicos los que lo dan por apagado el volcán. Pese a que todo apunta a que el volcán no se reactivará, señala Miguel Ángel Morcuende que aún hay problemas de gases abundantes en los barrios cercanos al cono del volcán y a las coladas. "El problema que vamos a tener ahora es de gases que son más pesados que el aire y que se acumulan en zonas bajas y aparcamientos subterráneos. Hasta que esos gases desaparezcan vamos a tener a las personas sin entrar en estas zonas", afirma.

Se trata de gases como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono que generan problemas de prioridad para garantizar que el volcán siga sin causar víctimas mortales. "Esa es la primera prioridad".

Otro de los objetivos tras el volcán es el de reconstruir las carreteras. "Estamos ante una obra ingente, hay zonas de 40 metros de espesor de lava. Pedimos que tengan confianza, hay que conectar las carreteras que han sido seccionadas. Es una obra de ingeniería importante, hay que tener paciencia porque las cosas no se construyen en un día", apunta.

