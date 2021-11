Miedo en Valdeavero por la puesta en libertad de un pederasta: "Los niños no duermen ni quieren salir a la calle"

Cristóbal era conocido por ser el frutero de Valdeavero (Madrid). Apodado como el Toba, mantenía una estrecha amistad con varias familias y niños de la localidad que acudían a su tienda a comprar chucherías. Una cadena de denuncias le situó en el centro de abusos sexuales hacia los menores.

Ahora, después de pasar 10 meses en la cárcel por esos abusos, el Toba sale de nuevo en libertad. La jueza determina que no ve capacidad de fuga ni destrucción de pruebas. El miedo está en la calle. Los padres están indignados y los niños tienen miedo: "Los niños no duermen y no quieren salir a la calle, están muertitos de miedo", lamenta un padre de la localidad.

Los progenitores no entienden por qué se le ha dejado en libertad aún pesando sobre él un delito continuado de abuso sexual a menores: al menos 10 niños que no superan los 13 años. Supuestamente el Toba abusaba de los menores bajo amenazas y en otras muchas ocasiones a cambio de regalos.

El Toba no podrá acercarse a Valdeavero y tiene una orden de alejamiento de 500 metros de los menores. La primera denuncia se interpuso el verano del año pasado aunque los padres se preguntan durante cuánto tiempo pudo abusar de todos estos niños.

Lorena, una de las madres denunciantes, ha hablado con Espejo Público. "Estamos mal con mucha indignación. Tanto yo como el resto de padres, familiares y amigos. Lo peor de todo es que pueda hacer más a otros niños".

El crimen de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja) ha hecho que se reactiven las alarmas. Esta madre considera que "con la cantidad de pedófilos que hay en España para un país tan pequeño no se entiende que no se haga nada o que si le meten en la cárcel a los 6 años estén fuera".

En este momento el hijo de Lorena tiene 13 años. "Ha pegado un bajón bastante importante desde que sabe que saldrá de prisión. Tiene sentimiento de culpa y se pregunta si él ha hecho o dicho algo para que salga", relata.

