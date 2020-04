"Mi vecino se murió de coronavirus en mis brazos después de que su hijo viniera a pedirme ayuda"

Ha querido hacer un llamamiento a la sociedad. "Tienen que darse cuenta de lo duro que es esto. El viernes fui a recoger las cenizas de mi padre y la carretera de Toledo estaba llena de coches de gente que se estaba desplazando", denuncia.

"¡Nos vamos a morir!, no quiero que la gente pase por lo que yo he pasado", advierte. Señala que sabe lo difícil que tiene que ser vivir en un piso de cuarenta metros con niños pero pide a la sociedad que se queden en sus hogares y no salgan.

Haro ha contado un duro relato: su vecino se murió en sus brazos tras contraer el coronavirus. Cuenta que su vecino, de 49 años y sin padecer patologías previas, se encontraba mal y acudió al servicio de Urgencias. Allí constataron que tenía una neumonía en un pulmón pero le mandaron a casa. Días después Óscar cuenta que se encontraba con su mujer y su hijo cuando el hijo de su vecino, de 14 años, fue a pedirle ayuda porque su padre estaba muy mal.

Se lo encontró inconsciente en el suelo y le arrastró hasta el salón. Allí ÓScar le intentó reanimar pero su vecino terminó falleciendo en sus brazos."Mi vecino estaba perfecto hasta 15 días y le han hecho ir a trabajar sin medidas de seguridad. Ha ido al banco sin medidas de seguridad, la gente le hablaba a un metro y él tenía miedo", denuncia.

