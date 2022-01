María Pilar Valero es médico de atención primaria en Valencia. Señala que muchos de sus compañeros de profesión están colgando la bata porque la situación que está dejando la pandemia de Covid-19 es cada vez más insostenible: "Estamos totalmente saturados y desbordados. Trabajamos con la sensación de que no estamos haciendo nuestro trabajo correctamente, a veces después de ver a 80 pacientes nos vamos a casa con la sensación de que algo se nos ha escapado", lamenta.

Asegura que la gran carga laboral "día tras día te quema" y eso hace "que los compañeros estén muy ansiosos". Explica la doctora que por la mañana tienen citados unos 50 pacientes y casi todo son altas y bajas laborales relacionadas con el coronavirus. Pocas veces citan a algún paciente relacionado con otras patologías y a veces se quedan con la sensación de que podían haber hecho algo más por algún enfermo relacionado con otras dolencias.

Temen que la gente mayor cada vez tiene más miedo a ir a los centros de salud y vuelven a no consultar sus problemas de salud. María Pilar considera que los pacientes les hacen responsables de esa falta de previsión y quiere reivindicar que a los médicos les preocupan sus pacientes y por eso siguen ahí haciendo más horas. "Ves que los pacientes no se dan cuenta de toda esa presión, creen que no les quieres atender y te culpan".

Cree que para desengrasar el sistema sanitario tendría que sacarse todo el acto burocrático de la consulta médico y cuando el médico realiza el diagnóstico de la enfermedad pueda expedir un parte de alta y baja de 7 días que luego se pudiera ampliar.

