Marta Casado, sobre la polémica campaña de Igualdad: "¿Cómo se puede meter tanto la pata?"

Sigue la polémica por la campaña del Ministerio de Igualdad sobre la diversidad de cuerpos. El cartel ha sido criticado por utilizar modelos sin consentimiento, pero además por modificar precisamente esos cuerpos que reivindican como diversos. Una de las modelos tiene en la realidad una pierna ortopédica y para la campaña la han tapado.

Marta Casado, atleta paralímpica, ha dado en Espejo Público su opinión al respecto después de que la diseñadora haya pedido disculpas. "Obviamente se ha dado cuenta de que lo ha hecho todo mal" y añade "¡qué menos que pedir disculpas!".

Marta ha explicado que "la mayoría de gente que conozco con prótesis nunca ha salido a la calle con pantalón corto, nunca han enseñado la prótesis por eso mismo, porque al principio todo el mundo te va a mirar, se suma que te acaban de amputar una pierna a que todo el mundo te mire y no estás preparada para eso".

Cuando le preguntan si la campaña de Igualdad le ha hecho llorar responde tajante: "No, no a mí me ha hecho hasta gracia pensar cómo se puede meter tanto la pata" y añade: "yo ya estoy acostumbrada a que casi todo el mundo vea esto como algo raro y cuando conocen a alguien con prótesis vayan lo vayan normalizando". Y puntualiza: "Yo me tomo todo con humor porque no me lo puedo tomar en serio, te lo están diciendo desde la ignorancia".