Una modelo británica denuncia que el Ministerio de Igualdad ha usado su imagen sin permiso para la polémica 'campaña del verano'

Esta semana, el Ministerio de Igualdad ha publicado una polémica campaña contra la "violencia estética" que se hace "contra los cuerpos de las mujeres", animando a que sea "un verano para todas". El cartel, que ha tenido un coste total de 84.500 euros, muestra a varias mujeres con un físico diferente, con tonalidades de pelo completamente distintas, siendo una incitación a combatir "los estereotipos de género" en todos los sentidos posibles.

Ahora, la polémica se ha engrandecido. Quizás el nombre de Nyome Nicholas sea desconocido para muchos, pero a partir de ahora, ya no lo será tanto, muy especialmente para el propio ministerio de Igualdad. Esta mujer es una modelo británica que ha clamado contra la campaña, no por el hecho de haber aparecido en ella, sino porque ha denunciado que su imagen ha sido incluida en el cartel sin que nadie del Gobierno de España le haya pedido permiso.

Concretamente, ha señalado en su cuenta de Instagram que ""mi imagen está siendo usada por el Gobierno de España para hacer una campaña, pero no me han avisado ni preguntado si podrían usarla. ¡Muy buena idea, pero mala ejecución! ¡Podríais haber preguntado o al menos nombrarme en la fotografía!" Además, dice que ya ha contactado con el Ministerio para que le paguen el dinero debido por usar su imagen. Su reacción se ha hecho viral en las redes sociales y la autora del cartel se ha disculpado en Twitter alegando que utilizó una tipografía sin licencia "pensando que era libre" y que su intención "jamás fue hacer abuso de su imagen".

El coste de la campaña causa un mosqueo considerable

Los 84.500 euros que ha costado la campaña han supuesto un factor extra para el enfado de quienes ya consideraban inútil e innecesaria la campaña, en plena subida de la inflación y con los precios desbocados. El objetivo de la campaña, según el Ministerio de Igualdad, era contratar un "servicio para el diseño de la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza femeninos, dirigida a la población general".

La adjudicación se hizo oficial el pasado 21 de marzo, y se formalizaría once días más tarde, el 1 de abril, con una duración estimada de tres meses para que se realizara esta campaña que no ha dejado a nadie indiferente. No obstante, desde el Ministerio de Igualdad mantienen su postura y la ministra Irene Montero ha compartido su orgullo y satisfacción por la realización del cartel, a pesar de todas las polémicas que ha traído consigo.