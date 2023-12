El marisco gallego en peligro: ¿Podremos comer almejas de las Rías esta Navidad?

Es encarar la recta final para Nochebuena y Navidad y el precio del marisco se dispara. Hablamos de almejas, ostras, langostinos, percebes, berberechos o centollos.. Según la OCU, por ejemplo, las almejas ya han subido un 23% más que en 2022. Pero este año además hay que añadir un problema grave. Porque las almejas y los berberechos pueden subir muchísimo más, incluso no llegar a las mesas de Navidad, debido a una mortandad masiva en las costas de Galicia. Las altas temperaturas de las aguas, los temporales de los últimos meses que han hecho que caiga la salinidad de las rías, ha provocado la muerte de la casi totalidad de este tipo de mariscos. La situación es dramática. Y nadie mejor para explicar esta trágica situación que las propias mariscadoras. Nuestro compañero Alejandro Álvarez ha estado con una de ellas, Menchu, en la Ría de Pontevedra. Piden ayuda a la Xunta y al Gobierno central. La pregunta es obligada, ¿vamos a tener marisco gallego en nuestras mesas navideñas? "Alguno pero muy poco, porque se nos ha muerto el 95% con tanta agua dulce, no hay salinidad en el mar. Nosotros en estas épocas teníamos una cuota de 12 o 15 kilos por Navidad. Y estamos cogiendo 5 kilos, quién lo coge, que hay gente que no coge la cuota".

Menchu asegura que la temperatura del mar este año a lo mejor está a 5 o 6 grados por encima de lo normal, "y eso junto con tanta lluvia el mar está dulce y la almeja se entierra para poder sobrevivir y entones muere" nos explica esta mariscadora que afirma ven peligrar su modo de vida: "las Navidades ya las tenemos perdidas. Con estas cuotas no ganamos nada. Pero lo que más nos preocupa es el año que viene". Susanna Griso incluso le pregunta si se puede llegar a recuperar algo la temporada, pero la respuesta de Menchu es tajante: "ya no hay nada que hacer, las Navidades ya están perdidas porque la almeja se murió. En enero, febrero o marzo no sabemos lo que vamos a a hacer. Aquí son 500 familias las que viven de esto y ahora mismo no estamos sacando ni medio sueldo".

¿Y qué pasa con otros mariscos?

Tras conocer la situación en la Ría gallega, nuestra compañera Toñi Portillo se ha acercado a un mercado en Motril, en Granada, para averiguar si se nota ese aumento en el precio del resto del marisco, pero allí aseguran que la situación es muy diferente. Antonio es pescadero y nos explica que "aquí toda la almeja fina viene de fuera, no hay vivero, no se cría y lo que tenemos es otro tipo de marisco como gambas o langosta". Y nos reconoce que "sube el precio de las tallas grandes pero las más pequeñas se mantienen en precio o incluso han bajado algo".