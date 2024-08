Mario Vargas Llosa padece una enfermedad: "Debería estar mucho más cuidado y mucho más protegido"

La última aparición pública de Mario Vargas Llosa por la ciudad de Madrid ha hecho saltar todas las alarmas. El que fuera pareja de Isabel Preysler está visiblemente más delgado y muestra dificultad para caminar. Viste una gorra y se le ve acompañado por varios trabajadores del servicio que intentan que las cámaras no capten ninguna imagen del premio nobel de literatura. Los trabajadores tapan a Mario con un paraguas intentando, en vano, esquivar los focos de los reporteros gráficos.

Señala la periodista y colaboradora de Espejo Público Pilar Vidal que le parece ridículo que el entorno del escritor intente esconderle de los focos usando un paraguas mientras camina. "Esta persona está mal, yo no voy a decir qué le pasa a él porque esto lo tiene que decir el personaje. Lo único que puedo decir es que no está bien. La otra vez cuando habló se pudo evidenciar", mantiene Vidal

Destaca además que es su familia quien se encarga de cuidarle y quienes están encima de él. Pone en tela de juicio que en este momento Mario Vargas Llosa esté recibiendo los cuidados que necesita. "Creo que una persona como Mario con el dinero que ha ganado y lo que ha sido podía estar mejor cuidado", señala Pilar. Añade además que, dado su delicado estado de salud, es innecesario que el autor salga por Madrid a pasear con las altas temperaturas que se registran estos días. "Puede estar en otro sitio. Hace una semana se lo han llevado a Grecia y han querido hacer ver que estaba fenomenal haciéndole fotos, pero no es así", conluye.

"La gente no le va a criticar por tener un mal estado de salud"

Hace unos meses Mario Vargas Llosa contó que estaba en Perú y tenía un problema de salud complicado, señala el periodista Aurelio Manzano. Destaca también que en aquel momento los hijos estaban muy preocupados por su salud. Señala que Mario quería venir a España y los hijos no querían que regresara por el viaje tan largo que tenía que enfrentar sin estar bien. Finalmente, Mario Vargas Llosa ha conseguido venir a España "pero está claro que él no está bien". "No entiendo este show con el paraguas porque cuando la gente lo vea nadie le va a criticar por eso", apunta.