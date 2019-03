Mario Pascual Vives: "Estamos en el más difícil todavía"

Después de varios días de ausencia y tras conocer el auto del juez Castro en el que se impone una fianza civil a Diego Torres e Iñaki Urdangarin de más de 8 millones de euros, el abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, ha declarado en Espejo Público que "hay que investigar los mails que han salido. Son antiguos y a mí me merecen poca credibilidad".

Pascual Vives ha declarado que Iñaki urdangarín esta "preocupado" y no ha querido confirmar si llegará a recurrir la decisión de la fianza o no. "Quedan cinco días y todavía hay tiempo". El abogado de Iñaki urdangarin ha querido hacer un simil circense para describir la situación que está viviendo en estos momentos el Duque de Palma. " no se "esperaba" la imputación del secretario de las Infantas Carlos García Revenga ifícil todavía".

Pascual Vives ha confirmado que no se "esperaba" la imputación del secretario de las Infantas Carlos García Revenga y que la Infanta está "afectada". "No veo por qué se tiene que imputar a la Infanta Cristina. Su situación es radialmente distinta a la de otros imputados".