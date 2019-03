Mario Casas y Clara Lago visitan el plató de Espejo Público

A Tres Metros Sobre el Cielo, la historia de un amor imposible, arrasó en la taquilla. La segunda parte, Tengo ganas de tí, se estrena el día 22 de junio. Mario Casas y Clara Lago, o lo que es lo mismo Hache y a Gin, en la película, han estado en el plató de Espejo Público para promocionarla.

"Estamos algo nerviosos, porque se acerca el momento del estreno", aseguran. "No se dónde está el éxito de la película, si lo supiera, me metería a productor, lo que puedo decir es que se trata de una película llena de verdad", confiesa Mario. "Gin tiene cosas mías, asegura Clara, sin duda, tiene un punto de macarra pero no tanto como piensa Mario". La película promete convertirse en otro fenómeno cinematográfico como la primera parte. "He tenido la suerte de estar rodeado por gente que siempre ha confiado en mí y eso es muy importante", asegura Mario.