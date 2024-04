Marian Rojas Estapé: "Una sociedad adicta a la dopamina se convierte en intolerante a cualquier tipo de malestar"

Marian Rojas Estapé publica el libro: 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. Después del éxito de sus publicaciones anteriores la escritora y conferenciante quiere explicar cuáles son los mecanismos neuronales que acompañan a nuestras emociones. En términos generales la experta asegura que hoy en día estamos todos "más irritables, impacientes y toleramos peor el dolor y el malestar".

En su consulta detecta que vivimos con la sensación de que nos enteramos peor de las cosas y profundizamos menos en ellas. "Intento entender cuál es la base científica y neurológica de cómo nos sentimos", avanza.

Una de las preguntas que más nos hacemos en nuestro día a día es cuál es la fórmula de la felicidad. Señala la experta que ser feliz consiste en haber superado las heridas del pasado, mirar con ilusión al futuro y conectar de forma sana con el presente. Es importante, señala, gestionar lo malo cuando viene porque a todos nosotros nos pasan cosas malas. "Hay que gestionar las cosas. A todos nosotros nos pasan cosas malas todos los días, a veces son macrocosas y otras micro", apunta. Añade además que hay quienes cuando llegan cosas buenas "tienen miedo a zambullirse en este estado de felicidad y pasión".

La lucha serotonina VS dopamina

En su libro, Marian explica la relación de la serotonina y la dopamina con nuestras emociones. Pone como ejemplo el caso de una persona que haya consumido cocaína. Cuando esto ocurre se estimula la neurona y avisa a la neurona siguiente de que eso ha sido algo excitante. La serotonina lo que hace es frenar ese potencial. La dopamina dice: "esto me gusta quiero más". El cerebro sabe que ante el exceso de liberación de dopamina se pueden destruir zonas del cerebro. La escritora afirma que "una sociedad adicta a la dopamina se convierte en intolerante a cualquier tipo de malestar ".

Ve fundamental diferenciar el macro y el micro cuando se habla de sentimientos y emociones. "Cada día hay algo macro que nos perturba y nos genera un estado de incertidumbre. En el micro están mis inseguridades, fantasmas y voz interior. Esa voz nos dice: "no vas a conseguir este puesto de trabajo, no te vas a recuperar, no vas a ganar suficiente dinero". "A veces esa voz nos pone la realidad mucho peor de lo que es", añade.

"Es muy difícil reintegrar la sexualidad en el contexto del amor para los jóvenes que ven porno"

Marian ha trabajado rescatando niñas de la prostitución en Camboya. Cuando volvió a España empezó a hablar de estos temas y la gente iba a verla a contarle su experiencia. Por eso tiene una visión amplia de los efectos del consumo de pornografía desde todos los puntos de la industria. Tiene la visión desde la actriz porno, de la que ha sido abusada, del productor de porno y chicos envuelto en manadas. "La sociedad fomenta lo que luego condena. Luego nos sorprende cuando vemos después las barbaridades que estamos viendo".

Para muchos jóvenes la pornografía se ha convertido en la escuela de la sexualidad, mantiene. "Es muy difícil reintegrar la sexualidad en el contexto del amor cuando lo has visto en ese contexto agresivo", advierte.

"Hay que buscar cómo reparo mi batería a lo largo del día"

Sobre el estrés, otro de los grandes males de nuestra sociedad, tiene una opinión clara. Señala que hay un estrés bueno, otro razonable y luego el tóxico que es el que me enferma. "El ser humano no está diseñado para vivir constantemente en modo alerta. Está diseñado para de vez en cuando entrar en modo alerta. Hay que ver cómo reparo mi batería a lo largo del día. A veces vivimos envueltos en ese estrés sin identificar lo que sucede. De repente un día decimos me siento fatal", señala.