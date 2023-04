María Zurita habla del difícil camino hasta convertirse en madre: "Estuve a punto de perder la vida"

María Zurita se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para hablar de su vida y su faceta de madre en solitario. La visita de Zurita al programa coincide con la publicación de la revista ¡Hola! de la que es portada esta semana.

La sobrina del Rey Juan Carlos tuvo a su pequeño el 28 de abril de hace cinco años en un parto complicado en el que el bebé nació con bajo peso: 1, 700 gramos. Años después de aquello ha echado la vista atrás para recordar la pesadilla que en su caso tuvo final feliz. "Tuve siete intentos y estuve a punto de tirar la toalla. Gracias a Don Juan Carlos no la tiré. Me dijo que había llegado muy lejos y que siguiera adelante", ha asegurado en el plató de Espejo Público.

Decidió continuar con el proceso, aunque no fue nada fácil ni el durante ni el después. Someterse a una fecundación in vitro tiene varios riesgos, entre otros, el parto prematuro, bajo peso al nacer o directamente el aborto espontáneo, situaciones que la prima de Felipe VI vivió en su propia piel.

"Estaba psicológicamente destrozada, arruinada y como una morsa por los tratamientos"

"El parto fue muy complicado. Estaba psicológicamente destrozada y y arruinada y físicamente como una morsa. Pedí tres créditos para Carlos", cuenta. Si bien su entorno más íntimo era conocedor, quien todo el tiempo estuvo pendiente de la evolución del proceso fue su tío, el Rey Juan Carlos. Su papel fue fundamental, de hecho, insistió para que María no se rindiera y luchara hasta el final, algo que ella aplaude y que quiere reconocerle ahora públicamente.

"Lo último que escuché fue: "Vamos a intentar salvar a la madre y al niño""

Zurita ha contado la dramática situación que vivió cuando se puso de parto y sufrió un desprendimiento de placenta. "Estaba en casa de una amiga y la perra me empieza a chupar. Siento como que me he hecho pis, voy al baño y hay un reguero de sangre hasta que llego al baño. Era un puente de mayo y había muchos médicos de vacaciones,. Consigo llegar al hospital. Cuando llegamos y vi la situación en quirófano escucho vamos a intentar salvar a la madre y al hijo. Fue una situación muy dura", ha relatado.

Nos presenta su primer libro

Por si fuera poco, se ha lanzado al mundo editorial con la publicación de un cuento que ha escrito para su hijo Carlos. La hija de la Infanta Margarita escribió el cuento 'Mi mamá y yo somos una familia feliz', libro que cuenta con ilustraciones de Patricia Carcelén.