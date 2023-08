Mar Regueras, sobre Toni Cantó : "Tengo una hija maravillosa gracias a ese señor, pero ya está"

"Tengo que hacer una puntualización", con esta frase comenzaba su participación en el programa la actriz Mar Regueras: "Llevo 11 años sin vivir de mi profesión. Esto no quiere decir que no haya hecho participaciones o que haya trabajado en una función de teatro o una serie determinados días". La barcelonesa también comentó las numerosas llamadas de amigos que le han demostrado su apoyo, por dar la cara y plasmar una realidad que: "Muchas mujeres nos callamos, porque estamos en una era en que todos son redes sociales y todo es muy bonito".

En los últimos 11 años, el teléfono de Mar no recibe llamadas para trabajar, y pasó a ser una mujer invisible a pesar de tener tan solo 53 años: "Ha sido durísimo y yo he pasado por muchas fases y muchas veces son las propias mujeres que entre nosotras en vez de ayudarnos nos criticamos". Mar, que se considera una mujer con carácter y fuerte, tuvo tiempo de emocionarse al escuchar un mensaje de su amigo José Lamuño, porque cree que es el mejor regalo que una actriz se puede llevar, el apoyo de la misma profesión.

Regueras nunca ha hablado de su vida personal porque no ha querido mezclarla con la vida profesional, pero después de 16 años escuchando siempre mencionar a su ex Toni Cantó cuando se habla de ella, explica la relación que tiene con Cantó: "Yo estoy feliz de que tenga a su padre, tengo una relación cordial. No me arrepiento de mi pasado, tengo una hija maravillosa, gracias a ese señor, el papá de Violeta, pero ya está". Y remata: "Mi expareja no está de actualidad conmigo".

El programa le tenía una última sorpresa preparada, la conexión en directo con Mónica Pont desde México, ya que se conocen desde hace años. "Mónica ha tenido que irse fuera a trabajar, a empezar desde cero, porque aquí teniendo un nombre no la dejan trabajar". Regueras considera que en México tratan al artista de forma diferente, le tienen más cariño y más respeto, cosa que ha perdido la profesión en España, pero hay que ser valiente para tomar la decisión, pero irá donde haga falta para continuar su carrera, ya que no se valora el talento.