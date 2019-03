Manuel vive de lo que otros tiran

La jornada laboral de Manuel no tiene horarios ni sueldo fijo. Desde primera hora, recorre las calles recogiendo lo que los demás tiran. Trabajó en la construcción pero con 52 años cumplidos, se quedó en paro. Los únicos ingresos que entran en su casa son lo que consigue su mujer trabajando como limpiadora y la ayuda de 426 euros.

"Hay días que gano 6 euros, otros días 8 y otros 10, pero por la edad ya no me cogen en ningún lado", se lamenta Manuel. "Lo que yo quiero es trabajar porque tengo dos niños y necesitamos el dinero. Este es un trabajo muy duro, hay que estar pateando la calle a todas horas y la crisis tambien nos está afectando. La gente ya no tira tantas cosas como antes", dice Manuel.