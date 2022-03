Manuel Hernández: "Mientras no negocien con nosotros este paro no va a tener fin, muy a nuestro pesar"

Manuel Hernández es el portavoz de la plataforma nacional para la defensa del transporte que ha convocado los paros del sector. Cree que desde el ministerio de Transportes se está despreciando a la parte afectada que está canalizada por su organización. Sin una llamada de teléfono no pueden validar ningún acuerdo de los que se tomen hoy en la mesa de diálogo. Pide que la ministra pida perdón a los camioneros. "No es posible tanta declaración hacia nosotros en ese tono de desprecio cuando son muchísimas miles de familias afectadas y no tratan el trasfondo del problema real que tienen". Advierte que mientras el Gobierno no se siente con ellos, los paros no van a tener fin.

Considera que desde el comité nacional están acusando a los transportistas como él de lo que han hecho otros. "Los transportistas de base no dan por interlocutores válidos a estos señores", explica. "Aquí no se busca ningún chiringuito, de hecho esta es una organización que no acepta un duro de dinero público. Ellos sí aceptan 4 millones de euros anuales para repartírselo como consideran oportuno y aquí de todo eso no queremos ni hablar", determina.

Se define como "gente trabajadora donde son los propios socios los que tienen que financiar la organización". Ve una vergüenza que el Gobierno intente criminalizar a un sector que, asegura, carece de intencionalidad política. "Esta organización no tiene ninguna influencia política de ningún color".

