La madre de uno de los menores acusados de la muerte de la educadora en Badajoz: "¿Cómo iba a llamar yo a la Guardia Civil para que se lo llevaran?"

Mientras la investigación avanza, las revelaciones sobre la vida de los jóvenes implicados desvelan un entramado de delincuencia y falta de control institucional.

En el centro de medidas judiciales Marcelo Nessi, donde se encuentra interno uno de los menores acusados, el ambiente es tenso. Según ha informado una trabajadora del centro, la violencia persiste: “Estoy impactada, decepcionada, con rabia”. Relata que los vigilantes han tenido que usar escudos para contener la violencia de un menor “muy peligroso”, que ha agredido gravemente a vigilantes y ha pedido su propio traslado a prisión.

Una madre que refugió a su hijo fuera de la ley

El menor protagonista de estos disturbios ya había escapado en múltiples ocasiones del piso tutelado en Badajoz para refugiarse en casa de su madre en Villafranca de los Barros. La mujer, que no tenía la custodia del joven, lo acogía a pesar de su propia situación de consumo de drogas y robos.

"Esto que ha pasado creo que ha sido porque quien gestiona aquello, no lo gestiona bien. No puedes dejar a cuatro adolescentes que tienen el cuerpo ya de un hombre y que se quieren escapar, a cargo de una mujer allí", le ha explicado la madre a nuestro compañero Miguel Ángel Silva, que se ha trasladado a Badajoz para conocer su versión de los hechos.

Sobre las reiteradas fugas de su hijo, la mujer ha relatado que “se escapaba todas las semanas”. Tomaba dinero y, cuando se le acababa, acudía o a casa de su abuela o a la suya. Al preguntarle por qué no avisaba a las autoridades sobre el paradero del menor, la madre ha respondido con tono dubitativo: “¿Cómo voy a llamar yo a la Guardia Civil para que se lo lleven engrilletado y lo encierren?”

La relación entre madre e hijo era compleja. A pesar de su entorno conflictivo, la mujer insiste en que no ha sido una mala influencia para su hijo: “Se lleva muy bien conmigo, yo lo sé todo. Yo a mi hijo no le riño, le intento tranquilizar”.

En cuanto al consumo de drogas de su hijo, concretamente sobre su adicción al cannabis, la madre ha reconocido saber que su hijo fumaba porros. De hecho, nos ha confesado que en numerosas ocasiones se los he tenido que coger ella misma. No obstante, ha recalcado que nunca ha consumido drogas delante de él, aunque sí que se “ponía hasta el culo” de ellas.

El vínculo con la víctima y la incredulidad materna

La madre asegura que su hijo tenía una buena relación con Belén, la trabajadora social asesinada. Lo que más ha llamado la atención del testimonio de la madre es la confesión de que aún mantiene en su casa el teléfono móvil de la víctima, el cual fue robado por los menores tras el asesinato.

A pesar de las pruebas en contra, la madre duda de la implicación de su hijo en el crimen: "Mi hijo es campeón de Taekwondo, no le hacía falta darle una paliza a la muchacha para escaparse. Le hubiera hecho una llave y se hubiera ido". Tras esta declaración, nuestro compañero le ha recordado que los menores mataron a la trabajadora social. Su respuesta es desconcertante: "No sé si ha sido él o no". Ella admite que su hijo tiene problemas, pero destaca que es un joven con habilidades: "Ha estudiado tres idiomas, toca el piano…".

El padre señala a la administración

El padre del menor también ha dado su versión, responsabilizando a las instituciones por la tragedia: "Tengo a un hijo acusado de homicidio, con la vida destrozada, a una mujer muerta, familias destrozadas, y todo parte de la ineptitud y el abandono de la administración. Los niños nunca debieron haber ido a un piso de convivencia".

Revueltas en el centro de reclusión

Mientras tanto, en el centro de medidas judiciales Marcelo Nessi, la tensión es máxima. Los propios internos están agitados y uno de ellos ha intentado alentar una revuelta para escapar.

El caso sigue en investigación, pero la conmoción social es evidente. El asesinato de Belén no solo es una tragedia personal, sino también un reflejo de un sistema que no ha sabido manejar a estos menores en riesgo. Surgen ahora varias preguntas incómodas: ¿Quién debe asumir la responsabilidad por los fallos que permitieron esta tragedia? ¿Cómo evitar que esta historia se repita? ¿Pudo la madre haber hecho más para impedir el desenlace fatal?

