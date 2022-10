Una madre da una paliza a la profesora de su hijo de 6 años alegando que le pegó en la mano: "No quería ir al colegio"

Una mujer ha sido detenida en Palma de Mallorca por dar una paliza a la profesora de su hijo a la puerta del colegio ubicado en el centro de la ciudad. La presunta agresora señala que ya había denunciado en varias ocasiones que su hijo de 6 años no quería ir al colegio porque su profesora le estaba pegando en la mano. Según cuenta la agresora fue a hablar con el colegio y no le hicieron caso. Decidió esperar a la profesora de su hijo en la puerta del colegio y ahí se produjo la agresión. La docente ha terminado en el hospital a causa de las lesiones que sufrió.

En su declaración la madre cuenta que dos días antes de los hechos había avisado al centro sobre los hechos pero no recibió respuesta al respecto. Mantiene que a su hijo de 6 años le pegaba su profesora. La docente agredida cuenta así los hechos: "Me giró y me empujó con violencia, me tiró al suelo y cuando estaba tirada seguía pegándome. Yo me cubría como podía para apaciguar los golpes".

"Comunicó los hechos al colegio y esperó a la profesora del niño en la puerta para agredirla"

Em medio de la agresión un hombre le pidió a esta madre que parara, la víctima aprovechó entonces para meterse en una peluquería y buscar refugio al tiempo que era ayudada por un profesor. La Policía detuvo a la madre en los alrededores del colegio minutos después.