Desde que se conociera el caso de la desaparición de Anna y Olivia ( 1 y 6 años) en Tenerife a manos de su padre, la madre de las pequeñas ha difundido mensajes cargados de esperanza. Beatriz cree que sus hijas se encuentran bien y ve a su expareja Tomás Gimeno, incapaz de haberles hecho nada malo. Joaquín Amills es el responsable de SOS Desaparecidos y ejerce como portavoz de esta progenitora.

Señala Joaquín Amills que Beatriz sienta tanta tristeza que le embarga que no le deja explotar odio por lo que está viviendo. "Creo que nunca ha tenido esa capacidad de odio y siempre ha intentado el diálogo y hacer las cosas bien", apunta.

La periodista Silvia González revelaba en el programa Espejo Público que esta misma mañana había hablado con Beatriz. "Hemos hablado de madre a madre. Ella está agradecida de la repercusión y convencida de que esto ayudará a encontrar a sus hijas. Destila esperanza", mantenía.

"El mensaje de Beatriz es que no ha pasado nada y esto se puede arreglar"

Para Amills la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife desde el pasado 27 de abril "está aferrada a la esperanza y la transmite. Hasta este momento no hay que ser pesimistas porque no hay datos que arrojen pesimismo, tanto por el hecho de que el entorno de Tomás no cree que les haya hecho daño como por el hecho de que sostienen que lo que le importaba eran las niñas", apunta Amills.

"Creo que tomó una medida y no calculó el efecto que tendría que ha rebasado incluso las fronteras, el mensaje es que no ha pasado nada todavía y todo se puede arreglar".

