La madre de Milena, sobre dos conocidos de su hija: "Sé desde el principio que estas dos personas están mintiendo"

El cuerpo de la joven de 20 años Milena Sánchez fue localizado en un piso de Arganzuela en el que tan solo unas horas antes la policía había estado por un suicidio, el de su presunto asesino. En ese momento no se percataron de que el cuerpo de la joven estaba en una de las habitaciones. Este miércoles la madre de la joven ha estado con Susanna Griso en el plató de Espejo Público para aclarar muchas de las cosas que se han dicho durante estos días. Asegura que a su hija le tendieron una trampa.

Fue el pasado 23 de noviembre cuando Milena Sánchez desapareció sin dejar rastro. A los días, la encuentran sin vida en un piso del barrio madrileño de Arganzuela en el que la Policía Nacional había encontrado poco antes el cuerpo sin vida de un varón de 53 años. Tras la denuncia de la desaparición de la joven y gracias a la localización de su móvil, que la ubica en esa misma vivienda, los agentes regresan al piso y en una de las habitaciones cerrada con candado encuentran el cadáver de la joven de 20 años tendido en la cama con contusiones por todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Según la investigación, todo apunta a que este hombre le golpeó la cabeza y la estranguló, después este hombre se quito la vida.

La madre de Milena habla

La madre de Milena ha explicado en Espejo Público cómo se enteró de la desaparición de su hija de 20 años: "me escribieron por WhatsApp para decir que mi hija estaba desaparecida, por lo que acudo a la Policía". En cuanto a la muerte de su hija, explica que "es algo que no me esperaba, esperaba encontrarla".

Sobre la actuación policial, confiesa haber facilitado todos los datos para tratar de hallarla: "le facilité todo, yo misma podía localizar ese teléfono, se hacerlo perfectamente, ellos me dijeron que si lo hacía iba a tener problemas e iba a fastidiar su investigación".

La madre de Milena cuenta que su hija conoció a una chica colombiana el verano pasado que podría haberla alejado de su circulo familiar y de amigos más cercanos: "empezaron a separarla de los grupos de toda la vida y la empezó a barrer a su terreno por el interés", a lo que añade que "no sabemos en qué momento aparece otra persona y empieza a alejarse de nosotros, se desde el principio que estas dos personas están mintiendo".

Además, pide a la Policía que no se den más errores: "a la policía le pido que no haya más errores, me han tratado como si no existiera y a mi hija como basura".