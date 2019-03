La madre del joven sevillano asesinado pide Justicia para su hijo

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena a 12 años de Óscar Riquelme por el asesinato del joven Francisco José Guerrero. Aunque la sentencia se hizo pública el 17 de mayo, a día de hoy este asesino sigue en libertad. Milagros, la madre del joven asegura que está "indignada, me dicen que tiene que llegar el acta de ejecución de la sentencia y hasta que no lo haga este hombre es libre".

"Soy inocente y no me voy a fugar, pero quiero que me dejen en paz el tiempo que me quede libre", asegura Riquelme a las cámaras de Espejo Público. Álvaro Pimentel, abogado de Óscar, ha declarado que la sentencia no se ha ejecutado porque "nada se nos ha notificado todavía". Milagros cree que no se está actuando con celeridad pues la sentencia que condena a 12 años al asesino de su hijo lleva casi un mes redactada.