Los niños a los que su madre intentó matar en Fitero salieron corriendo de casa al grito de "ayuda"

La madre, vecina desde 2019 de Fitero, intentó que sus hijos tomasen salfumán presuntamente para acabar con sus vidas y posteriormente ella suicidarse. Los niños de 5 y 9 años se negaron a ingerir el producto también conocido como aguafuerte. Ambos menores salieron corriendo de casa para avisar al grito de "¡Ayuda!, ¡ayuda!", según comentan algunos vecinos y estos llaman a la Guardia Civil para alertar de la situación de los pequeños, que estaban ensangrentados. La Guardia Civil cuando llega al domicilio se encuentra con el pequeño de 3 años en estado grave y a la madre que había ingerido también salfumán, por lo que llaman a los servicios de emergencia.

Los tres menores se encuentran hospitalizados en el complejo hospitalario de Navarra, en Pamplona. La principal preocupación de los sanitarios es la salud del más pequeño, debido a que se encuentra grave aunque su vida no corre peligro. No se conocen las causas que han podido llevar a la madre de los tres pequeños a cometer estos terribles actos. El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, ha comentado en Espejo Público que se trata de una familia usuaria de servicios sociales pero no existía ninguna intervención de menores.

El padre de los menores se encontraba trabajando en el momento que sucedieron los hechos y actualmente se encuentra en Pamplona con sus hijos. Según ultimas informaciones la mujer podía pasar por un cuadro de depresión, aunque no tiene diagnostico de ningún tipo de trastorno. La policía la custodió hasta el Hospital Reina Sofía de Tudela, donde se encuentra actualmente.

Los efectos al ingerir salfumán

El ácido clorhídrico es conocido popularmente como salfumán o aguafuerte. Se trata de un ácido muy corrosivo utilizado para la industria, la limpieza doméstica o el saneamiento de piscinas, entre otros.

Los principales síntomas al consumirlo es un gran dolor bucal intenso al provocar quemaduras, dificultad para tragar, abrasar el esófago, náuseas, vómitos, hemorragias en el tubo digestivo, salivación, malestar general e incluso la muerte.