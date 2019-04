"Su madre me amenaza con que mi hija no volverá conmigo a España"

Llevaba dos años intentando traerse a su pequeña, secuestrada en 2010 por su madre y sacada ilegalmente de España. Domingo tenía ya la custodia de la menor y el lunes iba a a regresar aquí con ella. Pero alguien decidió impedírselo. Su ex pareja, Nadia, no quería entregarle a la niña y ni tan siquiera le dejaba verla.

Domingo llegó a sufrir amenazas de su ex pareja. Así se lo relató a su abogado en un correo electrónico que le envió hace solo unos días. "La madre de mi nena me manda mensajes insultándome, amenazándome con que no va a ir a España. Y lo peor aún, me llama y hace hablar a mi nena para que me diga que yo soy malo y que no quiere verme ni ir a España".

Pero Domingo sufrió un episodio que lo dejó muy marcado. También se lo contó por correo electrónico a su abogado. Ocurrió un día que fue a casa de su ex pareja para intentar ver a su hija. Llamó al timbre y salieron dos hombres de la casa. Le dijeron que ella no podía baja, que entrara o se fuera. Uno de ellos le amenazó. "El cual me dice que entrara o que me fuera. Yo le dije que solo quería ver a mi hija, y que la esperaría fuera. Qué por qué tenía que entrar o irme, e inmediatamente empezó a contar cuenta atrás desde el 5, 4, 3 ... y se metió una mano detrás de la cintura. Yo le dije que solo quería saber de mi hija, y en ese momento me fui de ahí por temor a ser golpeado o algo peor. Lo que no sabían ellos es que yo tenía puesta la grabadora de mi móvil y se grabó todo".

La familia de Domingo ha declarado a Espejo Público que van a luchar porque se haga justicia y porque la niña regrese a España, aunque la pequeña sigue teniendo la patria potestad de su hija. "Esa niña es española y aquí se va a hacer justicia, lucharemos para que vuelva", ha dicho su sobrina.