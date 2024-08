La madre de una abogada venezolana secuestrada en directo por el régimen de Maduro: " A todos los sacan a la fuerza sin una orden"

Hace casi una semana, una abogada venezolanase encontraba retransmitiendo en directo en sus redes sociales su opinión sobre la situación actual de Venezuela y, pocos minutos después, un grupo de personas pertenecientes al régimen de Maduro invadían su vivienda y la secuestraban en pleno directo.

Floro Oropeza, madre de la abogada detenida, ha mostrado su desesperación en una entrevista en Espejo Público: "Aún no he visto a mi hija, me han dicho que está aquí en Caracas, pero en realidad no la he visto y no puedo decir que sí está aquí".

Una detención en pleno directo

"No sé de qué se le puede acusar a mi hija, porque ella no ha hecho nada de lo que se le pueda acusar. La secuestraron, llegaron a su apartamento sin ninguna orden, forzaron la cerradura para poder entrar. Todo quedó evidenciado en un vídeo que ella pudo grabar en vivo, estaba haciendo un directo en ese momento hablando sobre la situación que atraviesa Venezuela y la detuvieron. Por pensar distinto no creo que deba ser culpable", admite la madre de la víctima.

La madre siente miedo

En Caracas se encuentra uno de los centros de detención más terribles del mundo: "Tengo miedo de que esté allí, yo necesito verla, hablar con ella y saber de qué se le puede imputar, porque no encuentro el motivo por el que ella esté ahí. Ella es política y eso es lo que creo que le ha llevado a su detención", afirma Floro Oropeza.

Otras personas como su hija

Según la madre de la abogada: "Hay más personas detenidas, a todos los sacan a la fuerza sin una orden de poder entrar a hablar con ellos, igual que como se llevaron a mi hija. Hemos leído que Maduro quiere reeducar a los detenidos, pero no tengo la certeza de que eso sea realmente lo que quieren hacer".

Solo con entrar en directo, la madre de la abogada se está arriesgando a ser detenida: "Yo hago esto porque soy la madre y tengo que estar con mi hija. Solo pido que dejen libre a mi hija, porque no es una persona delincuente. Llevo 6 días sin ver a mi hija y nadie me ha dado ningún tipo de explicación. Necesito que la dejen en libertad porque no creo que haya motivos para que esté detenida", afirma.

Mantienen la esperanza

Actualmente, en Caracas sigue habiendo muchas desapariciones forzadas y hay mucho miedo en la ciudad, pero a pesar de eso, los venezolanos viven con esperanza: "Confío en que vamos por el buen camino, estamos esperanzados de que Maduro reconozca su derrota en las elecciones", concluye Floro.