Lilian Tintori habla sin tapujos sobre la situación en Venezuela: "El pueblo tiene los votos y Maduro tiene las balas"

Lilian Tintori, activista venezolana y mujer de Leopoldo López, ha acudido a Espejo Público esta mañana para tratar la situación actual en su país. Comienza la entrevista agradeciendo la oportunidad y recalcando que en los momentos difíciles, los medios de comunicación siempre están ahí. "Necesitamos apoyo internacional" recuerda. Dicho esto, menciona los datos que demuestran la victoria de Edmundo González en las elecciones: "El 81% de las actas dice que Edmundo ganó con 7 millones de votos. Ganamos, y estamos en la etapa de cobrar" sentencia. Lilian habla de una etapa que requerirá cualidades como resistencia, fuerza, paciencia y una calma que califica como "estratégica".

La activista hace un llamamiento a los venezolanos para que confíen en María Corina Machado y en Edmundo González. Para aquellos que se encuentren fuera del país, como es su caso, recomienda rezar, trabajar en conjunto y realizar actividades que sirvan de motivación, todo ello para llegar a tener la certeza de que lo van a conseguir, "aunque ya lo logramos" aclara. Tintori fue una de muchas venezolanas que no tuvo la oportunidad de votar en unas elecciones que, según ella, no son similares a las de cualquier país democrático. "María Corina era la persona indicada para ir como candidata y no la dejaron" cuenta. La candidata fue perseguida en campaña e ignorada por los medios de comunicación. La inscripción de Edmundo sería la que finalmente saldría elegida, y, como dice la mujer de Leopoldo López, ganó por la fuerza de la unión entre él y María Corina.La misma unidad que representa ahora mismo a Venezuela. Ya que, según Lilian, todos los partidos políticos están unidos, la sociedad civil está unida y, como activista por los Derechos Humanos, afirma que las organizaciones de estos derechos también están unidas. Todos ellos se unen por la libertad de un país. Una libertad que, dice Tintori, ya ha llegado, pero el camino no termina aquí.

Detenciones y desapariciones

Todavía les queda a los venezolanos honrar a los líderes que se encuentran en el terreno. "María Corina está custodiada por ella misma porque la persigue el régimen y hay una orden de detención contra ella", recuerda Lilian. Aunque no es la única: Freddy Superlano, un activista, desapareció hace siete días. Se trata de la primera persona que apoyó a María Corina en campaña, líder de Voluntad Popular. Ambos son solamente dos nombres que encabezan una larga lista de perseguidos de Vente Venezuela, el partido de María Corina. A estos se les suman otros 1010 detenidos arbitrariamente. ¿Qué significa esto? Lilian explica que el procedimiento suele consistir en un policía con capucha envuelto en vestimentas negras que aparece en los domicilios y arrestan personas sin ningún tipo de orden de captura o judicial. Lo hacen porque, como explica la activista, "en Venezuela no hay Estado de Derecho". "Los conozco bien porque entraron en mi casa varias veces" confiesa Tintori.

Las injusticias inundan las calles de Venezuela y Lilian sostiene que Maduro es un dictador que utiliza la fuerza represiva para tapar los votos que no puede tapar. "El pueblo tiene los votos y Maduro tiene las balas" afirma contundente. Unas balas que hoy se disparan contra los venezolanos. La activista concreta que ha habido 20 asesinatos desde el 28 de julio y que las detenciones y desapariciones son, cuando menos, alarmantes. "Tenemos una comisión de Derechos Humanos que es de María Corina y Edmundo González y trabajamos todos los días para darle información al mundo y a los venezolanos". Lilian quiere impedir que se normalicen estas detenciones y cambiar el concepto de "preso" en Venezuela por "héroe".

Eliminación de WhatsApp

Nicolás Maduro ha encontrado en esta red social a su nuevo enemigo y pretende deshacerse de ella en su país. Para Lilian, la utilidad de las redes está clara y las considera como la razón de su salvación: "En Venezuela no hay un programa como este en el que puedes decir lo que piensas", es por ello que el dictador pretende, con la erradicación de WhatsApp, tapar la verdad y cortar la comunicación entre los venezolanos. Precisamente lo mismo que busca cuando secuestra periodistas, como ya lo ha hecho: "Ha detenido periodistas en el aeropuerto y los expulsa como expulsaron a los diputados españoles."

Convocatoria en Madrid

Para seguir luchando por sus derechos y para mantener activos a los venezolanos que se encuentren en España, Lilian aprovecha para convocar "a los que tienen a Venezuela en su corazón" a una actividad que organizará en Madrid el día de mañana a las 21h en Cibeles. En dicho acto, se cubrirán con vestiduras blancas en símbolo de paz y, acompañados de la bandera tricolor, honrarán a los héroes caídos a lo largo de los últimos años en este desafío por la libertad, a aquellos que están presos en estos momento y también a los que se encuentran desaparecidos. Quiere brindar apoyo a sus familiares, aplicando el manual sobre qué hacer cuando se llevan a un detenido en Venezuela (un campo en el que tiene experiencia) y, especialmente, honrarán y apoyarán la figura de Edmundo González y al liderazgo de María Corina, "una mujer valiente".

La entrega de las actas

Tras entregar las actas más de una semana más tarde de lo debido, Lilian Tintori sostiene que han robado las elecciones, así como robaron las riquezas "de un país rico". Le acusa de mentiroso y de ladrón, recordando que son adjetivos propios de un dictador. "Presentaron algo falso y ahora no lo pueden revertir" pues, como recuerda la activista, las actas verdaderas están registradas en una plataforma, salen de las máquinas en una votación y de los "testigos valientes", muchos de los cuáles hoy en día están perseguidos, detenidos o desaparecidos. Pero Tintori confía en que "no se puede tapar el sol con un dedo" y recalca que ya lo han hecho todo, incluso llegar a unas elecciones presidenciales, las cuáles en su día se les antojaban imposibles. Ahora, "las actas están claras y expuestas al mundo", por esta razón, existen muchos países que reconocen la presidencia de Edmundo González, como lo deberían hacer todos, y darle la espalda al dictador. Pues, según la esposa de Leopoldo López, "quien está con Maduro está de acuerdo con la represión, con asesinar a personas y perseguir familias".

Así cuenta Lilian que no solamente persiguen activistas, sino que muchas familias llevan años perseguidas y separadas, cargando sobre sus hombros el peso de un dolor muy grande. Así menciona de nuevo el caso de Freddy Superlano, marido de una mujer llamada Aurora y padre de dos hijas de seis y tres años. "Ella no sabe nada de su esposo y la niña de seis años llora todas las noches preguntando por su papá y reza porque quiere verle y tiene miedo de que lo maten en la cárcel". Una cárcel que ha sido tachada de "centro de tortura" de la que muchos presos no logran salir con vida.

Sobre la repetición electoral

Para Lilian se trata de una absurdez: "¿Cómo van a repetir una elección si acaba de pasar?" Recuerda que el 28 de julio fue una elección llevada a cabo con sacrificio y amor por Venezuela. Que el pueblo salió a confiar, aun a sabiendas de que el CNE está controlado por el dictador, sabiendo que la Guardia Nacional y la policía se ponen de lado del dictador por miedo. Aun así, Tintori asegura que la policía y los militares acabarán uniéndose al pueblo.

Zapatero, ¿debería comparecer?

A la activista, el nombre del expresidente español le resulta más que familiar. Es conocedora de que ha ido mucho a Venezuela y de que él mismo afirma conocer el país muy bien. "Si alguien es testigo de los crímenes hacia la humanidad y del horror, porque es una película de terror, es Zapatero." Por ello, la mujer de Leopoldo López considera que debería declarar lo que pasó "porque él estaba allí con Monedero y sabe quién ganó esa elección". La activista defiende que los españoles tienen que pedirle que diga la verdad y que se ponga de lado del pueblo venezolano. Después de todo, Maduro que es un dictador que ha destruido un país y que está cometiendo la "mentira más grande". Con esto, Lilian Tintori quiere decir que no es comparable pretender mantenerse en el poder entre los políticos a "robarle el voto a los venezolanos". "Les quitaron la opción a muchos de votar. ellos votaron por los que no pudimos votar y ganamos." Lilian hace un llamado para que declare de una forma sincera, clara y precisa lo que está pasando en su país y que el ganador de la elección es Edmundo González Urrutia.

Lilian Tintori viene a Espejo Público para hablar en nombre de una Venezuela actualmente unida por una causa. "Queremos paz, reconciliación y libertad. Libertad para Venezuela." termina diciendo.