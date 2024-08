Leopoldo López, en el plató de Espejo Público: "Han llevado a cabo un baño de sangre en Venezuela"

El pueblo venezolano ha salido a las calles y el mundo da la espalda al chavismo. La UE tampoco reconoce la autoproclamación de Maduro y exige el fin de la represión. En este clima de expectación, contamos en el programa Espejo Público con Leopoldo López, opositor al régimen de Maduro que fue detenido y estuvo preso varios años por protestar contra el mismo.

Las actas y los resultados

El político y opositor, con las actas en la mano, nos explica cómo funciona el proceso electoral en Venezuela. Al contar con un registro electrónico, cada vez que se vota se emite un recibo del que queda constancia. Así, las actas se generan con la firma de cada uno de los testigos, de los representantes del Centro Nacional Electoral y por el Plan República. Esas actas fueron recolectadas y son precisamente los elementos de prueba que hay para comprobar los resultados. López asegura que el CNE y Maduro no han publicado ni una sola acta: "lo único que hizo el CNE fue emitir unos resultados que habrán escrito en una servilleta". Asegura el opositor que "No hay discusión sobre la victoria de Edmundo González con el 70% de los votos" y si "los venezolanos que estamos en el extranjero hubiésemos podido votar, Edmundo González habría ganado con más del 80%".

El baño de sangre con el que amenazó Maduro

Como ya nos dijo Dinorah Figuera cuando vino al programa, última presidenta del Congreso antes de Chávez, López también alerta de que Maduro está cumpliendo con su amenaza de llevar a cabo "un baño de sangre". Sin embargo, el opositor conserva la esperanza: "es imposible que puedan aplacar el deseo y la vocación de cambio de los venezolanos".

Posibilidad de que maduro y su entorno estén falsificando las actas

En respuesta a si es posible que Maduro y su entorno estén falsificando las actas, Leopoldo López asegura que "no lo pueden hacer de manera creíble". Nos habla del Centro Carter, la única instancia de observación que pudo estar en el territorio, la cual determinó que no hay manera de verificar los resultados anunciados por el CNE. "Las actas las tenemos", dice López, "Maduro no tiene posibilidad de esconder lo que es obvio".

Llamado a la comunidad internacional

El político también pone en valor el anuncio que ha hecho la UE al no reconocer los resultados electorales. Así, vuelve a pedir apoyo a la comunidad internacional para que les acompañen en el proceso de no ceder al miedo y a la represión. Para el opositor, "está en juego mucho más que Venezuela", e incide en que no ha habido una transición de dictadura a democracia en lo que va de siglo, "Venezuela espero que sea la primera y tenga un impacto en otras regiones como Cuba o Nicaragua".

¿Hay un riesgo real de que Maduro no deje el poder?

Para Leopoldo López esto no es posible, y cargado de optimismo y esperanza asegura que la vocación de cambio y libertad del pueblo venezolano verá sus frutos, "estamos en el camino de materializar esa victoria". Así, recuerda a todos aquellos venezolanos que desean regresar a su país, "somos la crisis migratoria más grande del planeta tierra. El desastre, la maldición que le ha caído a los venezolanos tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro". Pero asegura que con votos, democracia y participación podrán inaugurar una nueva etapa.