Denuncian por estafa piramidal a Amadeo Llados, el influencer contra "mileuristas" que promueve la gordofobia: "Me puedes odiar o amar, yo siempre gano"

"Para calabazas las que tienes tú, mi amor", es una de las míticas frases de Amadeo Llados, un influencer multimillonario que triunfa entre los jóvenes. Este chico, de 32 años, es conocido por sus polémicas declaraciones en redes sociales. Por ejemplo, dice que si uno es pobre es porque quiere. Por eso, oferta cursos para aprender a hacerse rico, unos cursos que él asegura ser legales, pero por los que ha recibido más de 1.000 querellas. Las quejas se formularán en colaboración con varios influencers, que se han encargado de su difusión.

Será el miércoles 5 de junio cuando Llados se enfrente a estas denuncias. Se le acusa de delitos de estafa y estafa piramidal, y delitos de odio. Los denunciantes cuentan que hay personas que se han quedado en la ruina a raíz de esos cursos, explica el abogado que presenta la macroquerella, Xaime da Pena. "Desde hace un año y medio provoca un error en la gente que compra ese producto, que no es tangible. Te dice que vas a ganar 2.000 euros al mes y eso no lo puede asegurar".

Una doble estafa

Además, hay otra estafa: la gente a la que recluta tiene que seguir reclutando. Lo hace bajo la premisa de que obtendrán beneficios, cuando realmente quien se lucra de esos nuevos clientes es él mismo. Sara, una mujer engañada por Llados, lo ha confirmado a Más Espejo. El influencer aseguraba que "si reclutabas a alguien te llevabas un porcentaje del 30%".

La chica nos cuenta que "estaba pasando una etapa bastante mala y me saltó un vídeo suyo. Es muy directo y en un momento como el que estaba pasando yo, dice unas cosas que te crees". Así que decidió suscribirse a sus cursos, que le costaban 50€ al mes. Sin embargo, nunca consiguió ganancias. "No conozco a nadie que haya hecho dinero", aclara Sara. "En sus cursos no te dice nada, te dice lo que te va a decir cualquier persona: trabaja tu cuerpo, lee, no fumes, no te drogues...".

Pero, ¿quién es Amadeo Llados?

A pesar de lo ostentosa que es ahora su vida, él también tuvo un pasado de "mileurista". Ahora, piensa que tiene más dinero que estos perfiles "porque soy mejor que ellos". Y es que Llados pasó de ganar 1.000 euros limpiando platos a 600.000. "Yo me hice millonario como coach fitness, cambiando cuerpos", confiesa. Ahora tiene mansiones de lujo. De hecho, su alquiler cuesta 55.000 euros al mes. "Me puedes amar o me puedes odiar, yo siempre gano", asevera.

Asimismo, presume de coches, pero no le vale cualquiera. "Si me das un Lamborghini de 150.000 euros me siento pobre conduciendo, necesito uno de medio millón". La abundancia ha sido la meta alcanzar para este hombre, que insta a delitos de odio. "Yo siempre he admirado a un hombre en forma, tatuado, con la mansión, con su mujer al lado... he querido siempre eso", afirma. Entre esos delitos se incluye la gordofobia, algo que alienta en redes, promoviendo la discriminación a personas con sobrepeso, e incluso garantiza que "yo no puedo permitir que mi mujer se ponga gorda".