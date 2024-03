Un seguidor de Amadeo Llados se tatúa el QR de su curso en la frente

Amadeo Llados se ha convertido en una de las personas más populares en redes sociales en los últimos meses tras ganar millones de seguidores. En sus vídeos, da las claves para hacerse millonario con mensajes 'motivacionales' y conseguir dar la mejor versión de uno mismo.

El creador de contenido destaca madrugar todos los días entre sus recomendaciones. "Estoy a las 05:00 horas en el gimnasio", ha asegurado. Desde que Llados comenzó a subir vídeos en redes sociales, son muchos los usuarios que le siguen y apuntan sus consejos. Incluso hay algunos que siguen sus cursos.

Sin embargo, hay otros seguidores que han llevado a otro extremo su admiración. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que un tatuador cuenta una de las experiencias más surrealistas que ha vivido. El tatuador explica que uno de sus clientes le ha pedido que le tatúe el código QR del curso TU1MILLON de Llanos en la frente.

Tras el tatuaje, explica que el joven le pidió que comprobara con su móvil si el código funcionaba. "Pov: un cliente se tatúa el QR del curso de Llados. Esto no puede ser real", dice en el vídeo.

El vídeo ha provocado numerosas reacciones y miles de reproducciones. Algunos usuarios han querido compartir su opinión asegurando que el tatuaje es "pasarse" e incluso algo "ridículo". "No todo el mundo debería votar ni reproducirse", ha dicho un usuario. "Me empieza a dar más lástima que risa, "A mi me da bastante pena, llega un punto en que deja de hacer gracia porque cuando este chico se de cuenta esto le acompañará de por vida", "Nunca subestimes la estupidez humana", o "Las psicólogas podemos estar muy tranquilas, que tenemos trabajo para mucho tiempo", dicen otros usuarios.

¿Quién es Amadeo Llados?

Amadeo Llados se ha convertido en uno de los usuarios más populares en redes sociales en las últimas semanas. El influencer afirma que con sus vídeos puedes hacerte millonario gracias a sus cursos.

En sus redes sociales tiene miles de seguidores. En Instagram le siguen un total de 526.000 seguidores y en su biografía indica "crea la persona que admiras y respetas". En TikTok, el influencer tiene 2,8 millones de seguidores.

Presume de tener una vida exitosa gracias al dinero, los coches y las mujeres. Asimismo, anima a sus seguidores a seguir sus cursos y conseguir "tu primer millón". En esta línea, asegura que ser gordo y pobre es una decisión personal, lo que ha provocado numerosas reacciones entre sus seguidores que lo catalogan como un montaje.

