Luis del Olmo: "Me han estafado y dejado con cuatro duros contados"

Del Olmo denunció en noviembre a su hombre de confianza Rogelio Rengel por un fraude que podría rondar los cinco millones de euros. El locutor tiene palabras muy duras contra él. "Ha roto muchos sueños y me ha robado todo el dinero que he hecho en madrugadas y tardes y años en la radio. Me quedan cuatro duros contados".

El popular periodista asegura que este hecho es "una de las páginas más amargas de mi vida". En cuanto al destino del dinero, Luis del Olmo afirma que "debe ser el juez el que determine dónde se encuentra el dinero, pero ya me han dicho que pierda la esperanza de ver un duro".

Rogelio Rangel, ha sido durante años el hombre de confianza de Luis del Olmo. "Tenía hasta las llaves de mi casa", afirma. "Fue en el mes de noviembre cuando la mujer de Rogelio Rangel y su hijo, con los ojos vidriosos, vinieron a mi casa y me contaron lo que había sucedido. Ha sido muy duro", se confiesa.