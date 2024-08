Luis Merlo desvela cuál ha sido el único fracaso de su vida: "Era una cosa que yo boicotee, completamente innecesario"

Es uno de los actores más reconocidos en España. Luis María Larrañaga Merlo conquistó el corazón de miles de españoles tras interpretara Mauri, en 'Aquí no hay quien viva', una de las series españolas más icónicas de nuestro país, aunque ha participado en otras múltiples series y obras de teatro. Precisamente, ha sido una obra de teatro lo que le ha llevado al plató de Espejo Público.

Luis Merlo presenta la obra 'Conspiranoia' en el teatro Alcázar de Madrid. Una comedia que protagoniza junto a otros nombres como Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sanchís, y que empieza con un grupo de amigos preparándose para una intervención. Pero no ha sido el único miembro de la familia Larrañaga que se ha sentado en el plató en los últimos días. El viernes fue el turno de su hermana, la también actriz Amparo Larragaña.

El fracaso de su vida

Larrañaga quiso aprovechar para lanzarle una pregunta comprometida a su hermano, aunque anticipó que este quizás le dejaría de "hablar durante un tiempo". La actriz no dudó y rápidamente la planteó: "A ver, Luis, tú que eres el gran triunfador de la familia, un actor reconocido, querido, amado, que llenas teatros, haces series... Es verdad que ninguno de nosotros trabajamos de niños, pero tú hiciste una pequeña incursión en algo, que yo no voy a contar, pero ha sido el único fracaso de tu vida. A ver si eres capaz de contar cuál es", le reta entre risas.

Al ver las imágenes, a Luis Merlo se le escapa un: "Pero cómo no, cariño mío", en respuesta a su hermana. Merlo contesta inmediatamente: "El único gran fracaso de mi vida es que grabé un disco cuyo título era 'Mi pollito amarillito', y entonces era una cosa que yo boicotee porque me parecía completamente innecesario hacer hincapié en el color del pollito, que todo fuera diminutivo...", revela el actor, antes de animarse a cantar en exclusiva algunas estrofas.

"Estoy conectado"

Merlo reconoce que trató de evitar la grabación: "Fingí que estaba enfermo, no quería que quedara registro de eso (...) Pero sí es curioso que no sabía que me sabía esta letra", asegura. Uno de los colaboradores del programa, Alonso Caparrós, le ha preguntado al actor respecto a si cuenta con recuerdos que no estén relacionados con el mundo interpretación, a lo que Luis Merlo responde: "Yo celebré mi comunión en el mismo escenario en el que me estrené (...) estoy conectado".

El intérprete de Mauri también ha desmentido que tenga miedo escénico: "Miedo escénico realmente es tener miedo a un escenario, yo en un escenario no tengo miedo porque me lo paso pipa", confiesa. Aun así, Merlo reconoce que le aterra la idea de "conectar" con el personaje al que tiene que interpretar durante los ensayos.

De igual manera, coincide con su hermana en la idea de que hacer reír es más difícil que hacer llorar. "A cada uno nos hace gracia, una cosa, llorar nos puede hacer hasta una cebolla", sostiene.