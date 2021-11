Luis Garicano: "En la economía española cuando las cosas van un poco bien tendemos a irnos de fiesta"

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido aprobar los presupuestos aunque Ciudadanos ha votado en contra. Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, considera que lo más grave es que "no son presupuestos que miren al futuro de España". Lamenta que todas las discusiones sean para dividir y no para sumar y "no se sabe para qué se va a usar la inversión de dinero europeo".

Apunta Garicano que actualmente la discusión es "cómo nos repartimos el pastel y no qué hacemos". "Hay una preocupación enorme en Bruselas porque ese dinero no se gaste. Estamos viendo que se habían metido 27.000 millones que se iban a gastar este año y no gastamos ni 1.000 millones. Lo único que está licitado son los gastos en el AVE, no hay dinero para Pymes, ni electrificación ni energías limpias. Vemos que las cosas no se están moviendo y mi preocupación es que ese dinero no se gaste y dejemos pasar un tren importantísimo".

Añade Garicano que "con los fondos estructurales llegamos por los pelos y con los fondos nuevos no hay tiempo extra porque si no lo gastamos se acaban. Cree que hay que trabajar con las CCAA, la sociedad civil y pymes y autónomos para invertir los fondos de modo adecuado.

Señala que es un riesgo que el Gobierno apruebe subidas salariales con los sectores que estos días protagonizan las protestas y esos sueldos "se suban más de la cuenta". "Hay peligro de disparar la inflación si hacemos acuerdos salariales que vayan por encima de la inflación", explica. Añade que el Banco Central Europeo habla de un repunte de inflación temporal, "pero si nos ponemos a subir todo tendremos una inflación permanente".

Cree que si finalmente esa inflación es temporal en unos trimestres podremos dejarla de lado. "Sube la energía, el petróleo, la electricidad, la gente se pone a pedir incrementos salariales y eso es muy difícil de predecir y puede pasar en diferentes países. Aquí hay una tasa de desempleo muy alta".

Pide que no se arriesgue una recuperación económica que ahora es frágil por la coyuntura de la pandemia. "España tiene la tendencia a que cuando las cosas van un poco bien irse de fiesta y hay que negociar los convenios colectivos con prudencia". Incide en que la recuperación que el Gobierno anunció como muy robusta no lo es. "España no está consiguiendo recuperar y nadie entiende muy bien qué está pasando y esta sensación de que no salimos delante porque estamos a otras cosas".

