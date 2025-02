Lucía vivió una investigación por maltrato como la de Anabel Pantoja: "Se llevaron a mi hijo en una manta y yo me volví loca"

Lucía era una madre primeriza de 21 años cuyo bebé sufrió un problema en el momento del nacimiento. El bebé estuvo en el canal de parto más horas de las que debía, eso le generó una comprensión en el cráneo que le acabó provocando pequeñas hemorragias A partir de ahí empieza una pesadilla absoluta. A estos padres les retiraron la custodia acusándoles de maltrato a su hijo. El pequeño ha quedado con secuelas físicas y cognitivas de por vida.

El caso recuerda al de Anabel Pantoja y David Rodríguez. Unos padres señalados que están siendo investigados tras el ingreso hospitalario de su bebé.

Cuando empieza todo este calvario para Lucía su mayor esperanza era que se dieran cuenta de que esto era un error. Apunta que se sintieron muy señalados porque, aunque la gente que les conoce saben que no harían nada, hay quienes no saben nada de ellos es un tema tan delicado al tratarse de un niño.

"En sus primeros días de vida no me dejaban ni tocar a mi hijo"

Cuenta que los primeros días de vida del niño estaba dándole de mamar y cuando venían las enfermeras decían que ese era el bebé maltratado. Los primeros días no le dejaban tocarlo, pero posteriormente sí. Gracias a las fotografías que tomaron con su teléfono móvil pudieron demostrar que al niño ya se lo entregan con la cabeza vendada nada más nacer.

Finalmente les devuelven al niño y cuando ocurre el supuesto zarandeo ella no estaba en casa pero nunca dudó de su pareja y no le hizo falta ni preguntarle. El primer año el niño estuvo en una familia externa hasta que consiguieron que estuvieran con la abuela paterna. Después consiguieron hacerle una visita a la semana. Recuerda que les fueron engañando, creándole la falsas esperanzas cuando ya les citaron de servicios sociales. "Como madre tienes una intuición", recuerda. Servicios sociales aparece con la Policía Nacional para llevarse a su hijo "con una manta roja". Recuerda que en ese momento se volvió loca dando puñetazos a la pared.

"De lo que se trata en estos casos es de defender al menor"

Señala De Vicente que "la locura procesal empieza desde el momento que devuelven al niño a la madre pero los padres siguen procesados". El padre se sienta 8 años después en un tribunal acusado de lesiones graves.

El neuropediatra Fernando Mulas, declaró en el juicio de Lucía. Él mantenía que no había existido maltrato por parte de los padres. Recuerda "la sensación de estar contra la pared de un muro que no quería ver que este pequeño no fuera víctima del síndrome del zarandeo". Lo que se trata es de defender al menor, en este caso no estaba zarandeado pero a veces sí existe.

Afrontó esa circunstancia y al final el juez entró en la duda razonable. "La gente tiene obligación de dar parte el juzgado y en la valoración clínica no está tan clara esta problemática", defiende el experto.

