Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, se 'desnuda' en Espejo Público: "Vivo todos los días con ansiedad"

El pasado miércoles salió a la venta el libro 'Nada es lo que parece', de la modelo Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. En él, la joven de 24 años hace un repaso por algunos de los momentos más señalados de su vida, como los problemas de salud que sufrió nada más nacer, y revela, entre otras cosas, que sufrió maltrato por parte de dos ex novios.

La joven asegura en el libro que su primer novio le prohibía salir con sus amigas y le controlaba el teléfono o cómo se vestía. "Los abusos psicológicos que sufrí en mi primera relación acabaron siendo físicos en la segunda. Rompió muebles, platos, tiró puertas, ventanas, me rompió ropa y todo lo que tuviera enfrente de sus ojos. Y, desde luego, me rompió a mí. Sí, él sabía muy bien cómo, dónde y con qué intensidad golpear". "Tengo muchas amigas que están pasando por esta situación ahora mismo y a mí me cuesta muchísimo", ha contado la joven a Susanna Griso.

Bullying desde la infancia

"Desde que empecé el colegio he sufrido bullying. Fui a 11 colegios diferentes y ser la nueva me pasaba factura". Tras estos duros episodios que relata Lucía, reconoce que vive con ansiedad: "Convivo todos los días de mi vida con ansiedad", ha manifestado.