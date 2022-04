Lucía, encargada de un bar sobre la subida de precios: "Mi jefe pierde, pero no podemos subirlo todo porque no tendríamos a nadie"

El IPC se ha situado al final de marzo en el 9,8%, una inflación que hasta el Gobierno ha reconocido es "inaceptable". Todos los productos se están encareciendo y eso no solo lo notan los bolsillos de los particulares sino que también se aprecia en los empresarios.

Espejo Público se ha acercado a Vallecas, un barrio madrileño donde la renta media es más baja, para testar cómo se vive la subida de los precios en la calle. Los bares aseguran que la clientela ha bajado.

En concreto en uno de los bares de la zona, Lucía que es la encargada del local asegura que "la clientela ha bajado muchísimo" y explique las personas que antes iban a diario a tomar un café ahora se limitan a ir los fines de semana "porque nosotros hemos tenido que subir también los precios, porque a nosotros nos ha subido todo".

Lucía explica que son conscientes que "todo" no lo pueden subir porque "este es un barrio obrero y los sueldos no suben así que la gente no puede ir a los bares" por lo que han optado por reducir el margen de ganancia hasta lo que pueden: "Mi jefe pierde, pero claro nosotros no podemos subirlo todo porque si no no tendríamos a nadie en el bar".

Lucía pide que "alguien" se haga responsable de todos estos incrementos "para que la hostelería no se cierre".