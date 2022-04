Los carniceros avisan: "Si seguimos así no vamos a poder comer ni pollo" y las familias insisten: "estamos viviendo para comer"

El INE ha confirmado este Miércoles Santo que el IPC de marzo se ha fijado en el 9,8%, su valor más alto en los últimos 37 años. En Espejo Público nos hemos acercado a un mercado para comprobar si se nota o no el encarecimiento de la cesta de la compra.

Raúl García explica que los tenderos le han transmitido que "ya no pueden más". El pollo ha subido un 35%, el salmón es de los pescados que más ha subido y el pescadero de este mercado de Madrid dice que intenta mantener los precios para que sus clientes sigan comprando, la carne de cerdo también se ha encarecido de una manera exponencial. El carnicero del mismo puesto avisa: "como sigamos así no vamos a poder comer ni pollo".

Los precios de los productos básicos de la cesta de la compra están disparados y eso se nota, evidentemente, en los bolsillos de los consumidores. Toñi Portillo se ha metido en la cocina de Esperanza, un ama de casa dispuesta a preparar un "guisado de patata" y que con muy buena memoria hace cuentas de como han evolucionado los precios en la última semana: "pues muy sencillo, ha subido todo un poquito. Los tomates me han costado a 2,50 euros el kilo y la semana pasada pagué 1.80 euros; los ajos a 4.50 el kilo, la cebolleta a 2.50 el kilo, la zanahoria a 0.60.".

Esperanza reconoce que en los últimos tiempos ha tenido que priorizar pero dice: "a mi gente no le puedo priorizar en la comida" y confirma que a final de mes "no te da tiempo a ahorrar porque no es solo la comida, es la luz etc", e insiste "tienes que pasarlas canutas para llegar a fin de mes, que no te da tiempo a ahorrar un euro".