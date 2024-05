La lucha contra la soledad de Ángela a sus 90 años: "Estoy sola por completo pero me busco mi gente"

La Fiscalía de Málaga alerta del abandono de 100 mayores en hospitales públicos. Se tata de una problemática extendida que aumenta especialmente en los meses de verano. Muchas familias se van de vacaciones dejando a sus mayores en hospitales sin intención de ir a recogerlo.

Los datos del INE avalan que hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España. En Canarias, según los datos, hay 566 mayores a la espera de una cama sociosanitaria. Se trata de personas que han recibido el alta y su familia no puede o no quiere ocuparse de ellos. Recientemente se produjo un episodio en un hospital canario que pone de manifiesto el abandono que sufren muchos mayores.

Los médicos encontraron en un banco de las instalaciones a una mujer mayor que llevaba horas esperando a que su familia fuera a recogerla. Estaba desorientada y deshidratada ya que todo sucedió en plena ola de calor. Cuando llamaron a los familiares desde el centro médico para decirles que fueran a buscarla les comentan que no irían a recogerla porque estaban de vacaciones.

Mis familiares y amigos me visitan con frecuencia

Ángela tiene 90 años y no tiene familiares que puedan echarle una mano. Pese a no tener familia no le falta gente y amistades que van a visitarla con frecuencia. Cuenta que la persona más cercana a ella era su hermano y ha muerto hace poco. Queda con vida su cuñada, que también vive en Madrid, pero no la ve. "Ella tiene sus hijos", añade.

Aunque está sola no se siente sola porque mucha gente a a visitarla por las tardes. Por la mañana "una chica del Ayuntamiento" va a verla por las mañanas a casa. Por las tardes paga a una cuidadora que le hace compañía en su domicilio hasta las 22 horas. Una trabajadora a la que Ángela paga de su bolsillo.

Aunque le han dicho varias veces que acuda a una residencia para estar atendida en todo momento, ella prefiere quedarse en casa. Cree que los jóvenes "quieren vivir su vida y que no les fastidien" y "no quieren tener problemas", por eso no se hacen cargo de sus mayores.