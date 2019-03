Los últimos minutos antes de la inquietante desaparición de Francisca Cadenas

Francisca Cadenas lleva diez días desaparecida y desde entonces, cada día los vecinos de Hornachos, Badajoz, se echan a la calle para encontrar algo que explique la desaparición de la mujer. En un pequeño callejón próximo a su casa e iluminado con cuatro tubos fluorescentes se pierde la pista.

Todos los días, en turnos de mañana y tarde, los vecinos de esta localidad pacense de 3.000 habitantes salen a buscar a Francisca. La búsqueda se está llevando tanto por tierra como por aire. Se ha rastreado la orilla de un embalse cercano y sobrevolado todos los accesos colindantes.

José Antonio, el hijo pequeño de Francisca Cadenas participa activamente en todos los rastreos y este viernes ha estado en el plató de Espejo Público explicando cómo ocurrieron los hechos.

José Antonio llegó al domicilio familiar en torno a las 22:30 horas, allí estaban sus padres con una pareja de amigos, padres de una niña a la que Francisca cuidaba.

"Me dijo que no me hiciera la cena, que iba a acompañar a la pequeña y volvía". Fue así como salió de la casa acompañada de la niña y de la pareja de amigos.

Recorrió escasos 50 metros hasta el coche aparcado de la familia amiga, sin embargo Francisca no volvió a casa. Hay un vecino que dice que se cruzó con ella de vuelta y la familia asegura que vio a Francisca meterse en el callejón. Sin embargo, viendo que su madre no regresaba decidió bajar a buscarla.

"Cuando la familia me dice que la vio meterse en el callejón y las vecinas me dicen que no han visto nada, me pongo en lo peor". José Antonio esta convencido de que su madre no se fue voluntariamente. "Mi madre no se lleva absolutamente nada, ni dinero en metálico, ni teléfono móvil, ni DNI". De hecho, el hijo aclara que ellos tienen el DNI de su madre en casa.

Francisca iba vestida con unas mallas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deportes. El marido de la desaparecida también ha lamentado en Espejo Público que cada día que pasa es peor. "Estamos peor porque no se adelanta nada".

En estos días ha habido una falsa pista. Una llamada desde Córdoba informaba de que una mujer que podría ser Francisca, sin embargo se comprobó que no era así. El marido de la desaparecida deja claro que el particular que llamó actuó de buena fe.

El caso de Francisca guarda especial parecido con el de Manuela Chavero. Se trata de dos desapariciones con inquietantes similitudes. Empezando por su apariencia física y el modo en el que ambas desaparecen en mitad de la noche sin dejar rastro.

Francisca y Manuela tienen una complexión física similar entre 50 y 55 kilos y en torno al 1,65 de estatura y en el momento de la desaparición ambas llevaban el pelo largo y rubio. La mayor diferencia la encontramos en la edad Francisca tiene 59 años 17 más que Manuela. Ambas desparecen en mitad de la noche y sin motivo aparente.