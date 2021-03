Lágrimas en Espejo Público: Cuando los presentadores no pueden evitar llorar por el coronavirus

Según el CIS cerca del 35,1% de los españoles ha llorado por la pandemia del coronavirus. De los encuestados que han reconocido haber llorado, el 52,8% son mujeres y el 42,8% tienen entre 18 y 24 años.

Los colaboradores y presentadores de Espejo Público forman parte de ese porcentaje que confirma haber derramado lágrimas durante la pandemia. Susanna Griso lo hizo al escuchar el relato de la periodista Mamen Mendizábal sobre el papel fundamental de los hermanos tras la muerte de los padres. La emoción inundó a Griso que no pudo contener las lágrimas. "Mamen no te traigo más al programa porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba yo tanto", respondía.

Diego Revuelta también se emocionó al hablar de cómo estaba enfrentando su familia la situación. "Mi padre es médico, mi madre es enfermera y mi hermana, que la sigo viendo muy pequeña, está a tope en la unidad covid".

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Castilla-La Mancha decretó el cierre de toda la comunidad. La restricción en la movilidad de la región afectó directamente a Lorena García, natural de Guadalajara, porque no pudo visitar a sus padres en Navidad. "Lo primero es la salud y espero que con estas medidas los próximos meses sean mejores para todos", decía entonces.

