Lorent Saleh: "Hay una generación de jóvenes perseguida en Venezuela que está clamando auxilio a Europa"

Lorent Saleh ha agradecido a España la acogida tras ser expatriado desde Venezuela después de cuatro años encerrado en una prisión del país. "En Venezuela vivimos bajo un estado terrorista. Tenía a mi mamá y mi novia allí y no me podía sentir libre. La última vez que pude abrazarla con tranquilidad fue en 2012", señala.

Agradece a su madre haber estado por todo el mundo hablando de lo que sucedía en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro acusaba a Saleh de terrorismo y difusión de información falsa. Para este joven opositor al régimen de Maduro lo peor de su cautiverio ha sido "la tortura psicológica o tortura blanca". Afirma que los dos primeros años estuvo en la llamada 'tumba'. Una celda situada en un quinto sótano bajo el metro de Caracas donde permanecía en aislamiento. "Te aíslan, no ves colores, no tienes contacto físico ni de voz con nadie, la temperatura es muy alta y no tienes conocimiento del tiempo", asegura. De allí le movieron al llamado 'helicoide', una celda en un piso 10 donde continuaron las torturas.

"Lo peor de mi cautiverio ha sido la tortura psicológica"

"Existe una persecución permanente a la disidencia. En Venezuela hay 400 presos políticos que no pertenecen a ningún partido. Son ciudadanos que salen a buscar democracia y libertad, eso es lo que se ha perseguido. A este venezolano nunca se le juzgó ni hubo una corte que dictaminara medidas cautelares de protección para él. Denuncia que la suya fue una "detención arbitraria".

"Hay crímenes de lesa humanidad y un genocidio en marcha en Venezuela"

Pese a haber sido liberado, Lorent Saleh sigue comprometido con la lucha de los derechos humanos. "Mi celda hoy está ocupada por otra persona inocente, hoy hay más presos políticos que el mes pasado y si no hacemos algo pronto habrá más. Quiero que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela, hay una generación joven que está siendo perseguida y está clamando auxilio a Europa", denuncia. Solicita a la Comunidad Internacional que haga respetar las leyes. "Hay crímenes de lesa humanidad y un genocidio en marcha en Venezuela en este momento", afirma.