López Miras pide a Sánchez reforzar el confinamiento en Murcia por ser "la única forma de frenar el coronavirus"

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, considera que su petición entra dentro de lo que contempla el Real Decreto del Estado de Alarma. Recuerda que en este decreto se recoge que las comunidades autónomas puedan instar al Ministerio de Sanidad a llevar a cabo acciones encaminadas a preservar la salud de las personas siempre que esté motivado.

Asegura que todos los pasos que está dando la región de Murcia están avalados por los informes de Salud Pública. El servicio de epidemiología de la región de Murcia les asegura que la única manera de evitar la propagación de la pandemia es realizando un mayor confinamiento a través del cese de las actividades no esenciales.

No entiende, por ejemplo, que trabajadores de la construcción sigan teniendo que ir a trabajar. Explica que en esos casos los profesionales no pueden guardar la distancia mínima de seguridad. Pone también como ejemplo el sector de la flor cortada, muy prolífero en Murcia. Cree que no tiene sentido que haya empleados cortando flores en un invernadero cuando ahora mismo los establecimientos de venta están cerrados al público.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.