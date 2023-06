Les okupan el piso dos veces seguidas en Tenerife: cuando salió la primera, entraron los segundos okupas

José Miguel y Rosario compraron hace 3 años una segunda vivienda en Tenerife que usarían como retiro. Pagaron por ella 140.000 euros y recuerdan que en el momento en el que firmaban la hipoteca la que fuera la propietaria dijo en tono de broma que se quedaría como okupa en la casa 10 años. Lejos de ser una broma la mujer se instaló en la casa que acababa de vender durante 3 años y medio.

Los propietarios denunciaban el caso en Espejo Público este jueves. Un día después la okupa abandonaba el piso con el menor con el que vivía poniendo rumbo a Huelva. La mujer que okupada el piso usaba además utiliza el escudo social para aferrarse a la casa. José Miguel lo explicaba en el programa: "Alega siempre tener un niño en acogida y es muy difícil echarla. La justicia nos ha dado la razón en primera, en segunda y en el Tribunal Supremo. Desde 2021 fue la primera sentencia y llevamos un calvario importante. He presentado denuncias ante la Fiscalía de menores, al Ayuntamiento de La Laguna, a los servicios sociales. Yo veo que nadie hace nada, la parálisis, la lentitud. No podemos llevar 3 años y medio para que nos den lo que es nuestro".

Los vecinos han avisado al dueño de la casa cuando han visto entrar a nuevos okupas cardados de colchones

Sin embargo, en el mismo momento en que esta mujer salía del piso entraban nuevos okupas, colchones en mano para habitar ilegalmente en la casa. Han sido los vecinos de este inmueble quienes han avisado a los dueños del piso de que nuevos okupas entraban.

Explica la abogada Bárbara Royo que si no se constituye morada los propietarios pueden volver a entrar en la casa. Aunque se suele tomar 24 y 48 horas como el tiempo suficiente para que se considere que se ha constituido morada se trata de una ley no escrita que no es irrebatible en ningún caso. Añade la letrada que para que la legislación considere que se ha establecido morada los okupas deben mostrar documentación que lo acredite pasando por tickets y facturas.