En Torre-Pacheco, Murcia, una mujer encontró en la puerta de su vivienda a una recién nacida. Este jueves en el programa de 'Espejo Público' ha explicado cómo se sucedieron los hechos.

La mujer, Ángeles, ha manifestado que está prácticamente segura de que la madre quería que encontrasen pronto a la pequeña "pues la dejaron en mi casa, donde hay mucho movimiento". Además, ha añadido que la bebé estaba muy tranquila, iba perfectamente acomodada y le habían dejado bastante ropa.

"No tengo sospecha ninguna de quién puede ser la madre, yo creo que era alguien que iba de paso", apuntaba.

Ángeles ha contado que la niña está muy bien, que se encuentra en el hospital y que está pendiente de que los servicios sociales se hagan cargo de ella y la den en adopción. En unas emotivas palabras ha señalado que no quiere seguirle más la pista porque es un sufrimiento para ella: "No se me va a olvidar nunca".