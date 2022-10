Largas colas y restricciones en las gasolineras de Francia por la huelga de las refinerías

La huelga de refinerías tiene a las gasolineras de Francia paralizadas. El carburante no llega a todas las estaciones y en las que hay, las colas son kilométricas. Hasta 30 minutos llegan a estar los conductores parados, para poder repostar. Cuando llegan al surtidor se encuentran con la sorpresa de que no pueden gastar más de 40 euros por vehículo. Es decir, no pueden llenar el depósito al completo. En la mayoría de los coches, 40 euros suponen 25 litros, casi la mitad del tanque.

En muchas gasolineras, a última hora de la tarde, ya no les queda carburante y tienen que cerrar. Para saber qué estación de servicio tiene combustible, los franceses lo consultan en una aplicación de móvil que se ha convertido en la más descargada en Francia estos días por encima de Tik Tok e Instagram.

Los trabajadores de las refinerías, encabezados por el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), llevan reclamando desde el mes de septiembre subidas salariales del 10% para hacer frente a la inflación que vive Francia en estos momentos. El fin de la huelga parece no estar cerca. Sin embargo, muchos medios apuntan a que el contacto entre los sindicatos es constante y la situación podría cambiar.

El gobierno francés se muestra abiertamente descontento con el bloqueo de las refinerías e incita a los trabajadores a que vuelvan a sus puestos de trabajo.

Dos españolas comprueban las limitaciones

Isabel y Marta son dos jóvenes españolas que están de Erasmus en Montpellier. Estudian periodismo y comunicación audiovisual en el país galo.

Utilizan el coche para la ir a la universidad y cuentan la odisea que es conseguir llenar el depósito: “He tardado 25 en poder repostar y nos han fijado un máximo, en total, de 40 euros por coche, lo voy a llenar lo que pueda”.