Las largas batallas judiciales de Gonzalo Miró: "Ganas mucho dinero y muchos enemigos"

El tertuliano de Espejo público, Gonzalo Miró, se sinceraba y exponía varios casos judiciales que ha llevado hasta las últimas consecuencias. Miró explica que al menos en dos ocasiones ha elevado los pleitos hasta las instancias del Tribunal Constitucional, después de haber recibido sentencias contrarias a sus intereses.

Largos procesos judiciales

"Diez años pleiteando", aseguraba Gonzalo Miró a los compañeros de plató, y continuaba explicando que uno de los casos era en relación a unas fotografías que tomaron de él en un lugar público, sin su conocimiento, y publicaron sin contar tampoco con el beneplácito del famoso.

Poco poco , los demás colaboradores van sonsacando información sobre las circunstancias que rodean el contenido de aquellas imágenes. Gonzalo admitiría que en las instantáneas, se le vería a él, en compañía de una mujer "mucho más conocida" que el propio colaborador, en actitudes cariñosas, incluido un beso: "Ella era muy conocida, vamos, bastante más que yo".

"Tu tienes tu derecho a la intimidad, eso lo marca la Constitución"

A raíz de la publicación de las fotografías, Gonzalo Miró decidió poner en manos de la justicia el asunto y la misma le dio la razón pasados más de diez años. "¿Cuánto dinero?" preguntaba Susanna Griso, refiriéndose a la indemnización que la sentencia habría reconocido a Gonzalo, que por su parte respondía: "Mucho. Mucho dinero, mucha paciencia, y ganarte muchos enemigos porque, evidentemente, mientras todo ese trámite va sucediéndose la gente te lo critica porque obviamente se ven salpicados. Además está el riesgo de perder".

Doble visita al Tribunal Constitucional

El mediático tertuliano reconocía que en ambas ocasiones habría "perdido en primera instancia" las correspondientes demandas, pero tras esas resoluciones judiciales tomó la decisión de seguir batallando y elevar sus pleitos a instancias superiores: "Los dos pleitos los he perdido en Primera Instancia, los pleitos los he ganado en la (Audiencia) Provincial, los dos pleitos los he perdido en el Supremo, y en uno de ellos estaba condenado en costas, y los dos los gané en el Constitucional", y continúa su relato haciendo una valoración sobre el sistema judicial: "Para que veamos que la justicia tiene sus interpretaciones".

La presentadora del programa mencionaba a Gonzalo que supondría "mucho dinero, aguantar durante diez años esos pleitos", a lo que Miró contesta con una sonrisa: "Al final compensó".