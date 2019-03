El ladrón del Códice Calixtino dice haber sido maltratado por el juez

Abatidos y tistes, así han aparecido en el juzgado José Manuel Fernández Castiñeiras, su mujer y su hijo, en la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia provincial de Santiago por el robo del Códice Calixtino que se guardaba en la catedral de Santiago.

Un equipo de Espejo Público ha logrado hablar con ellos en exclusiva. Se quejan de haber sido maltratados por el juez Vázquez Taín. "Me encuentro mal. El jueves me dio un mareo y tuve que ir al hospital", asegura José Manuel, principal acusado. "El juez me trató muy mal. Me sentí humillada, no sabía lo que estaba pasando y se burlaba de nosotros", confiesa la esposa de Castiñeiras para quien también se pide un año de prisión. "Me despreció totalmente me había condenado solo con mirarme a la cara", sentencia el hijo de ambos.

Lo cierto es que todavía no se sabe si José Manuel Castiñeiras declarará o no, pero lo que está claro es que la abogada defensora va a pedir una serie de nulidades basándose en que, según sus propias palabras, "el juez no ha respetado derechos fundamentales que están recogidos en la constitución", afirma Carmen ventoso.