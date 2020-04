"La primera oleada del coronavirus tiene que llegar a cero y luego veremos si podemos abrir el país"

Del Val pone de relieve que tras superar cualquier infección se crea una inmunidad, ya que el sistema inmunitario genera una respuesta muy explosiva a algo que es nuevo. No saben hasta qué punto esa respuesta es protectora, en el caso del SAR, recuerda que la inmunidad duraba unos años. Afirma que quienes se hayan contagiado estarán al menos parcialmente protegidos y aunque pudieran contagiarse, los síntomas serían mucho más leves.

El inductor de que el organismo genere una respuesta exagerada en el sistema inmunológico ante el coronavirus es una proteína del COVID-19. El factor de virulencia del COVID es que la proteína puede inducir una respuesta inflamatoria exagerada. A algunos les coloniza más el pulmón que a otros. Del mismo modo que hay personas en las que el virus traspasa la barrera de la garganta y llega al pulmón.

Cuenta que a partir de los 60-65 años las mujeres tienen una respuesta al COVID-19 más adaptativa, mientras que los hombres se especializan más en la respuesta inflamatoria. "Esto puede explicar que haya más hombres con tormenta inflamatoria en el pulmón", destaca.

Le cuesta mucho hablar de plazos en cuanto a la creación de una vacuna. Subraya además que "tenemos un montón de infecciones para las que los investigadores no han podido encontrar vacuna como el SIDA". "A lo mejor no la encontramos, no nos vamos a crear falsas esperanzas", señala.

Reconoce que a todo el mundo le ha pillado la pandemia por sorpresa porque nadie lo ha vivido antes. Lo de pensar en una segunda oleada en septiembre, octubre o noviembre no tiene por qué ser así, según la del CSIC. Recuerda que en Hong Kong levantaron la cuarentena a primeros de marzo y a las 3 semanas tuvieron que volverla a imponer porque con unos pocos importados se volvió a reproducir la ola de contagios ascendente. "Hay que bajar hasta cero la primera oleada de verdad y luego pensaremos si podemos abrir el país. En otros países la segunda oleada ha sido de casos importados, no por cambio de estación", advierte.

"Tenemos que ser muy conscientes de que los contagios tienen que llegar a cero", afirma. Los investigadores se fijan en China. Tras dos meses en cuarentena, "allí los habitantes empezaron a salir muy poquito a poquito con un trazado muy importante de los contactos de las personas para poder avisarles si alguien había contraído el virus".

