La narco española más buscada,Tania Varela, cuenta cómo su novio y abogado fue asesinado en su presencia: "Me quedé en 'shock'"

La narco gallega Tania Varela asegura que cuando mataron a su pareja y abogado, el letrado Alfonso Díaz Moñoux, se encontraba en el interior del vehículo con el. "Íbamos a entrar en el garaje y la puerta tardaba en abrirse, entonces yo me agaché para coger las llaves, que las tenía en el bolso, que estaba en mis pies y sentí dos o tres golpes. Al levantarme, él ya no contestó... No comprendí nada porque me quedé en estado de 'shock'" aseguraba en sede judicial.

Durante el interrogatorio le preguntaron si a ella y su pareja le siguieron los días previos. Varela asegura que no recuerda nada y que su pareja no le contaba lo que hacía en su trabajo. Antes de comenzar su relación sentimental con el abogado, Tania era novia de un hijastro del también narcotraficante Laureano Oubiña, David Pérez Lago. Sostiene que ambos tuvieron algún enfrentamiento "por asuntos pendientes".

Sobre el hecho de desaparecer después del asesinato de Moñoux asegura que lo hizo porque éste le dijo en una ocasión que si le pasaba algo huyera que él ya intentaría proteger a sus hijas.

El sicario Miguel Durán ha sido condenado recientemente por el asesinato.